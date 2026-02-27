Cisterntekniker Fmlog Uppsala
Försvarsmakten / Maskiningenjörsjobb / Uppsala Visa alla maskiningenjörsjobb i Uppsala
2026-02-27
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Uppsala
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Vill du ha ett varierande arbete med möjligheten att resa och se olika platser i Sverige?
Som cisterntekniker kommer du att ha en kombination av administrativa arbetsuppgifter och praktisk problemlösning med hela Sverige som arbetsplats.
Hos oss på Försvarsmakten får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar tillsammans med goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och hos oss kommer du ha möjlighet att förena det professionella och det privata.
Om enheten
FMLOG Försörjning anskaffar, vidmakthåller och avvecklar förnödenheter åt Försvarsmakten. Logistiken ska vara effektiv och innebära en hög tillgänglighet för alla typer av förnödenheter, det innebär att planering, transport och kundsupport är viktiga delar i vårt arbete.
Försvarsmaktens Förråd är en del av FMLOG Försörjning och som skapar nytta för Försvarsmakten genom att ta emot och leverera materiel i tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet. Genom kunskap om hur materielen ska tas emot, lagras, förråds underhållas, levereras och även avvecklas är vi delaktiga i att göra försvarsmaktens verksamhet möjlig. Våra attityder och arbetssätt präglas av ömsesidigt förtroende för att kunna leverera försvarslogistik när och där den behövs. Förråd verkar över hela landet och innehåller ett brett sortiment av FM materiel och vi verkar i flera flöden. Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Som cisterntekniker kommer du att genomföra besiktningar av drivmedelscisterner och rörledningar enligt gällande lagar och föreskrifter. Det innefattar allt från tömning och rengöring av cistern till täthetsprovning och protokollföring. I nära samarbete med övrig behörig personal kommer du att utföra beställda uppdrag. Du blir en del av ett erfaret och engagerat team, som tycker att det är viktigt att ha roligt på arbetet. Tjänsten innebär frihet under ansvar och du får möjligheten att påverka ditt eget arbete. Du utgår från Uppsala garnison men arbetar över hela Sverige vilket innebär återkommande resor och övernattning på annan ort Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning inom industri, fordons-/verkstadsteknik eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt, som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig.
• Du kommunicerar obehindrat på svenska i såväl tal som skrift
• Som lägst körkort B, manuell växel
• God hälsa (Hälsokontroller för godkänt tjänstbarhetsintyg sker kontinuerligt) Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är praktiskt lagd, kommer med nya lösningar på uppkomna problem och har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken. Du är en noggrann och ansvarskännande lagspelare. Vidare uttrycker du en positiv attityd till ditt arbete och visar lojalitet mot arbetsgivaren och medarbetarna. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade förutsättningar.
Meriterande
• CE-körkort
• ADR Tankutbildning
• God datorvana, främst Microsoft Office
• Truckförarbevis
• Erfarenhet av arbete med drivmedelsanläggningar och/eller cisterner
• Erfarenhet av att köra tankbil
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Placeringsort: Uppsala
Tillträde enligt överenskommelse. Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor ber vi dig kontakta Andrea von Paykull
Fackliga representanter
Ola Andersson SEKO
Pernilla Kjellgren SACO
Håkan Antonsson OFR/S
Samtliga nås via växeln på 0589-40 400.
Ansökan Välkommen in med din ansökan senast 2026-03-18
Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enl avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9769117