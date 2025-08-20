Chief Architect till Södra!
Vill du vara med och definiera den tekniska riktningen för en organisation i framkant? Södra söker nu en Chief Architect som vill ta ett helhetsansvar för arkitekturen inom den digitala och affärstekniska organisationen. Här får du möjlighet att påverka både affärsvärde och teknisk hållbarhet på riktigt. Välkommen med din ansökan redan idag och bli en del av Södra!
OM TJÄNSTEN
Södra fungerar som en bro mellan 52 000 familjeskogsbruk och den globala marknaden, understödd av gemensamt ägande som ger långsiktighet och engagemang. Genom gemensamma funktioner möjliggörs ett effektivt och värdeskapande arbete inom Södras affärs- och verksamhetsområden, från familjeskogsbruk till ett hållbart samhälle. På Södra finns en mångfald av människor från familjeskogsbrukare och skogsägare till massa- och träproduktstillverkare, globala affärspartners och innovatörer. I nästan hundra år har de samverkat för att förädla och förnya skogens värden över kunskaps- och generationsgränser.
Som Chief Architect hos Södra är du ansvarig för att tillhandahålla arkitekturellt ledarskap och säkerställa att tekniska lösningar är skalbara, hållbara och i linje med affärsmål. Du leder arkitekturgranskningar, driver teknisk samordning och är en strategisk partner i investeringar och planering.
I rollen ingår ett personalansvar vilket kräver att du som person och ledare är tillitsfull, ansvarstagande och målmedveten med en förmåga att inspirera och driva både team och organisation framåt. Vidare drivs du av att omvandla affärsbehov till smarta arkitektur- och systemlösningar och kan med ett strategiskt förhållningssätt skapa tydlighet även i tekniskt komplexa sammanhang.
Du erbjuds
• En nyckelroll med stort strategiskt inflytande där du får möjlighet att påverka teknisk riktning och affärsvärde
• Du kommer erbjudas goda möjligheter till utveckling inom yrket, både i vardagen och i olika typer av projekt, samtidigt som du är med och bidrar till en hållbarhet som skapar värde för människor och miljö
• Du erbjuds en trygg anställning med kollektivavtal, förmånligt friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra stugor och lägenheter
Dina arbetsuppgifter
Som en del av den digitala och affärstekniska organisationen kommer du ha ett nära samarbete med bland annat Head of Engineering, produktägare och Governance & Transformation.
• Definiera och förvalta målarkitektur och arkitekturprinciper för domäner, plattformar och system
• Säkerställa återanvändbarhet och långsiktig hållbarhet i tekniska lösningar
• Leda arkitekturell styrning mellan team och initiativ
• Vara en nyckelspelare i att koppla affärsbehov till teknisk riktning
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av arbete med målarkitektur i större organisationer och har kompetens inom data-, applikations- och plattformsarkitektur
• Tidigare lett tekniska forum och styrgrupper
• Har expertis inom arkitektur och teknisk design i skala
• Har en förmåga att översätta affärsbehov till arkitektur och systemlösningar
• Har ett strategiskt tänkande och förmåga att navigera teknisk komplexitet
• Har god kommunikations- och visualiseringsförmåga i tekniska sammanhang
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Ansvarstagande
• Målmedveten
• Affärsorienterad
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
• Som en del av rekryteringsprocessen genomför Södra drog- och alkoholtest, vilket gäller för samtliga medarbetare inför anställning
• Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas
INFORMATION OM FÖRETAGET
