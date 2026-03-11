Chefsveterinär Östergötland, Norrköping
2026-03-11
Chefsveterinär till Evidensia Djurkliniken Norrköping
Är du veterinär och känner att du vill ta nästa steg i din utveckling - utan att lämna det kliniska arbetet? Vill du få möjlighet att växa i ett medicinskt ledarskap där du får vara med och påverka, utveckla och inspirera - samtidigt som du har ett starkt nätverk av kollegor omkring dig?
Nu söker vi en chefsveterinär till Evidensia Djurkliniken Norrköping. Här får du möjlighet att kombinera kliniskt arbete med ett uppdrag där du leder det veterinärmedicinska arbetet på kliniken. Samtidigt får du stöd av erfarna chefsveterinärer, en samordnande chefsveterinär och ett större medicinskt sammanhang inom Evidensia.
Det här är en roll för dig som vill fortsätta utvecklas - både som veterinär och i ett medicinskt ledarskap.
Om jobbet
Som chefsveterinär hos oss har du en viktig roll i att leda och utveckla det veterinärmedicinska arbetet på kliniken. Uppdraget innebär att du bidrar till kvalitet, utveckling och medicinska arbetssätt tillsammans med dina kollegor.
Rollen innebär inget personalansvar. Fokus ligger istället på det medicinska ledarskapet och på att skapa goda förutsättningar för ett välfungerande veterinärmedicinskt arbete på kliniken.
Du arbetar nära klinikchefen i Norrköping och tillsammans leder ni kliniken framåt mot nya mål och möjligheter.
Som chefsveterinär blir du också en del av ett större sammanhang. Du ingår i ett nätverk av chefsveterinärer och har ett nära samarbete med chefsveterinärerna på Evidensia Valla Djursjukhus i Linköping. Gruppen leds av en samordnande chefsveterinär som håller ihop det medicinska arbetet och som även arbetar en dag i veckan på kliniken i Norrköping.
I uppdraget finns en tydlig befattningsbeskrivning och ett definierat ansvar, med stöd från både kollegor på djursjukhuset i Linköping och Evidensias centrala medicinska organisation.
För den som är intresserad finns även möjlighet att arbeta en dag i veckan på djursjukhuset i Linköping.
Arbetet är förlagt vardagar, då kliniken inte har öppet på helger.
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du en roll där du kan växa - både i din medicinska kompetens och i ditt ledarskap.
Vi erbjuder bland annat:
Möjlighet att utvecklas i ledarskap som chefsveterinär
Stora möjligheter till medicinsk utveckling inom ett stort och kunskapsdrivet företag
Ett tryggt och nära samarbete med chefsveterinärer och specialister på djursjukhuset i Linköping
Stöd genom en samordnande chefsveterinär och ett etablerat medicinskt nätverk
En tydlig rollbeskrivning och stöd från Evidensias medicinska direktör och organisation
Möjlighet att kombinera rollen med arbete på djursjukhuset i Linköping
Vi vet att ingen kan vara expert på allt - och det behöver man inte vara hos oss. Har du ett särskilt område du brinner lite extra för finns goda möjligheter att utveckla och arbeta mer med det inom det kliniska arbetet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad veterinär med klinisk erfarenhet och som vill bidra till utvecklingen av den veterinärmedicinska kvaliteten på kliniken.
Skallkrav:
Legitimerad veterinär
Klinisk erfarenhet inom smådjursjukvård
God förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av eller intresse för medicinskt ledarskap
Erfarenhet från djursjukhus eller större klinisk verksamhet
Specialistkompetens hund och katt
Som person är du trygg i dig själv, samarbetsorienterad och har ett positivt förhållningssätt. Du är en person som gärna ser möjligheter snarare än hinder och som trivs i en roll där man tillsammans utvecklar verksamheten framåt.
Vi tror också att du tycker om att dela kunskap och bidra till en arbetsmiljö där kollegor stöttar och inspirerar varandra.
Ort
Evidensia Djurkliniken Norrköping.
Omfattning
Tillsvidareanställning, heltid eller enligt överenskommelse.
Arbetet är förlagt till vardagar då kliniken inte har öppet på helger.
Sista ansökningsdag
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, 2026-03-31. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
För information
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Alexandra Asp Rekryteringsansvarig och ansvarig chef för sjukhus och klinik i Östergötland alexandra.asp@evidensia.se
073-980 3038
Varmt välkommen med din ansökan!Om Evidensia Djurkliniken Norrköping
Evidensia Djurkliniken Norrköping är en modern smådjursklinik med engagerade medarbetare och en stark laganda. Här arbetar veterinärer, legitimerade djursjukskötare och djurvårdare tillsammans för att ge våra patienter trygg och professionell vård.
Kliniken har ett nära samarbete med Evidensia Valla Djursjukhus i Linköping, vilket ger goda möjligheter till medicinskt utbyte, kompetensutveckling och samarbete i mer avancerade fall.
Evidensia Djursjukvård erbjuder trygg och personlig vård för hundar, katter, exotiska djur och hästar. På lokala djurkliniker och specialiserade djursjukhus i hela Sverige får viktiga familjemedlemmar hjälp med förebyggande friskvård, primärvård, akutvård, avancerad kirurgi och rehabilitering. Varje möte med djur och ägare ska göra skillnad och tillsammans tar våra engagerade medarbetare emot över 500 000 patientbesök per år. Tillsammans arbetar vi för att driva den veterinärmedicinska utvecklingen framåt, för djurens bästa varje dag.https://evidensia.se/klinik/evidensia-djurkliniken-norrkoping/medarbetare/ Så ansöker du
