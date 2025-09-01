Chef till Soldatutrustning skydd
Nu söker vi en prestigelös och utvecklingsorienterad ledare som vill vara med och forma framtidens soldatutrustning. Som enhetschef för området Soldatutrustning skydd leder du en specialistgrupp med djup kompetens inom textil och skyddsutrustning. Ditt uppdrag blir att tillsammans med enheten driva utveckling, kvalitetssäkring och anskaffning av personlig utrustning - från hjälmar till kroppsskydd - i nära samverkan med Försvarsmakten och industrin.Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Rollen som chef för enheten Soldatutrustning skydd är varierad och innebär många kontaktytor, både internt och externt. Din huvuduppgift är att leda, samordna och utveckla enhetens arbete och därmed trygga både effektivitet och kvalitet i processerna. Enheten består idag av cirka 20 medarbetare, i huvudsak projektledare och specialister, och du har verksamhets-, personal-, ekonomi- och resultatansvar. En central del i uppdraget är att säkerställa att Försvarsmakten får rätt materiel i rätt tid, vilket bland annat innebär att hantera frågor kopplade till upphandling, avtal, förhandlingar och leveranshantering. Du förväntas därtill utveckla enhetens medarbetare och driva arbetet för en god och hållbar arbetsmiljö.
Du rapporterar till avdelningschefen för Gemensam materiel och ingår i dennes ledningsgrupp. Tillsammans med dina chefskollegor skapar du stabilitet och utvecklar verksamheten bland annat genom att utarbeta och införa gemensamma rutiner och arbetssätt, verka för en framåtriktadförändringskultur samt skapar långsiktiga förutsättningar.
Som chef företräder du FMV:s vision, mål och värdegrund. Du har verksamhetsansvar, arbetsgivaransvar och ekonomiskt ansvar och är dina medarbetares viktigaste kommunikationskanal.
Tjänsten är placerad i Stockholm.
Om dig
Vi söker dig som har akademisk utbildning, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som FMV bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet från en arbetsledande roll, exempelvis som projekt- eller programledare, i en komplex och föränderlig verksamhet där samordning, planering och uppföljning av både verksamhet och ekonomi varit centralt. Chefserfarenhet med personal- och resultatansvar ses som starkt meriterande. Det är även meriterande om du har kunskap och erfarenhet av processer, styrning och arbetssätt inom statsförvaltningen och/eller erfarenhet av materiel- eller tjänsteförsörjning till Försvarsmakten. Din förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift är mycket god.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Som chef på FMV skapar du förutsättningar för dina medarbetares och FMV:s utveckling. Därför behöver du ha förmåga att sätta in skeenden i ett större perspektiv och förstå din roll i dem. Din ledarstil kännetecknas av en stark vilja till utveckling, vilket syns när du tydliggör mål och ramar för verksamheten. I handling visar du omtanke om såväl medarbetare som andra samarbetspartners. Du förstår också att en effektiv och leveranssäker organisation bygger på en öppenhet inför olikheter.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Verksamhetsområde Logistik ansvarar för att tillgodose Försvarsmaktens behov av materiel, materielrelaterade tjänster och ledning inom bland annat fältförplägnadssystem, säkerhetsmateriel för klättring, hälso- och sjukvårdssystem, generell underhållsutrustning, personlig utrustning, logistikledningssystem, materieldata samt metodstöd för logistik.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 17 sep 2025.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• I urvalsarbetet kan vi komma att genomföra tester med stöd av extern leverantör.
• Våra fackliga företrädare är SACO Ann Karlsson, OFR/S Peter Boström OFR/O Thomas Kilström och Henry Joona och SEKO Peter Andersson. Alla nås på telefon 08-782 4000 (FMV Växel).
• Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen ber vi dig kontakta Malin Magnusson, rekryterare från Jefferssons Wells på telefon 076-780 68 64.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
