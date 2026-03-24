Chef till kontoret för Accessutveckling
Försvarets Radioanstalt / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-03-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Radioanstalt i Stockholm
, Järfälla
, Ekerö
, Linköping
, Gotland
eller i hela Sverige
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker nu en driven och erfaren chef med ett tekniskt intresse och förmågan att lyfta blicken. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som kontorschef är du tredje linjens chef och leder kontoret för Accessutveckling på Cyberavdelningen. Avdelningen har två huvudsakliga uppgifter; bidra till att stärka skyddet mot kvalificerade IT-angrepp från utlandet hos samhällsviktig verksamhet i Sverige samt att utveckla och leverera access- och exploateringsförmåga till signalunderrättelseverksamheten.
Vi söker dig som genom ett gott ledarskap och helhetssyn kan leda och utveckla kontorets verksamhet genom underställda chefer för att därigenom åstadkomma goda resultat.
I rollen som kontorschef ansvarar du tillsammans med kontorets ledningsgrupp för:
Att leda och utveckla kontorets verksamhet i linje med kontorets strategiska målsättningar
Att planera och resurssätta verksamheten
Att skapa goda förutsättningar för underställda chefer att leda sin verksamhet
Att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande tillstånd, föreskrifter och lagstiftning
Arbetsmiljön vid kontoret, fysisk såväl som organisatorisk
Personal- och budget
I rollen som kontorschef arbetar du även med att bidra till utvecklingen av cyberverksamheten genom deltagande i avdelningen Cybers ledningsgrupp. Detta inkluderar att kunna företräda kontorets verksamhet vid samverkan med FRA:s uppdragsgivare och andra myndigheter så som Försvarsmakten i syfte att stödja utveckling och vidmakthållande av cyberförsvaret.
Resor inom och utanför Sverige ingår i tjänsten.
Du kan
Vi söker dig som har:
Flerårig dokumenterad ledarerfarenhet i en roll som chef över chefer inklusive personal- och budgetansvar
För arbetet relevant universitets-/högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet förvärvad genom arbete
Generell insikt och kunskap inom teknisk IT-säkerhet
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal som skrift
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av:
Att vara tredje linjens chef
Förändringsarbete
Verksamhetsutveckling
SAFe eller liknande ramverk
Underrättelseverksamhet
Att verka som chef vid vid statlig myndighet
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Personlig mognad . Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och det professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen.
Samarbetsförmåga . Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Ledarskap . Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet.
Strukturerad . Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se.
För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-04-19
Referensnummer 2025FRA2412-6.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365), http://www.fra.se Arbetsplats
FRA Jobbnummer
9816804