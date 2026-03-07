Chef Logistic Support - Supply Chain Management Aeronautics
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Vill du bygga upp något från grunden? Vill du leda, forma och utveckla framtidens logistikförmåga i en högteknologisk industrimiljö? Nu skapar vi en helt ny verksamhet - och vi söker dig som vill ta ledningen!
Som Chef för Logistic Support inom Supply Chain Management Aeronautics får du ett unikt uppdrag: att etablera, driva och utveckla den interna logistiken i Tannefors och samtidigt bygga upp en robust, effektiv och framtidssäkrad logistikfunktion. Du blir en nyckelperson i organisationen, gränssnittet för logistiska tjänster internt inom Aeronautics och platschef för vårt nya logistikcenter i Tannefors.
Du ansvarar för den operativa driften av vår interna logistik - från godsmottagning, intern materialförsörjning och spridning, till utleverans. Du säkerställer att materialflöden in, ut och inom siten fungerar optimalt och kontinuerligt utvecklas för att möta verksamhetens och kundernas behov.
En avgörande del av uppdraget är att bygga starka, förtroendefulla relationer med våra interna gränssnitt. Logistikfunktionen är en möjliggörare för hela verksamheten och din förmåga att skapa samarbete, förstå behov och arbeta nära produktion, planering, inköp och övriga funktioner är central för att uppnå hög leveransförmåga.
I rollen kommer du att:
*
Leda och utveckla den dagliga logistikverksamheten i Tannefors
*
Ansvara för och utveckla samarbetet med vår 3PL-leverantör
*
Vara Aeronautics tydliga gränssnitt för interna logistiktjänster
*
Bygga starka relationer med interna funktioner för att säkerställa bästa möjliga leveransförmåga
*
Säkerställa effektiva och optimerade materialflöden genom hela kedjan
*
Vara platschef för det nya logistikcentret
*
Arbeta aktivt med effektivisering och optimering av logistiska flöden och materialhantering
*
Bygga upp, forma och framtidssäkra logistikförmågan från grunden
*
Bidra till verksamhetens tillväxt
*
Ingå i ledningsgruppen för Supply Chain Management Aeronautics
Detta är en roll för dig som trivs i en uppbyggnadsfas, där struktur, arbetssätt, relationer och förmåga ska skapas - inte bara förvaltas. Här får du ett uppdrag som kombinerar ledarskap, operativ drift, strategisk utveckling och verklig påverkan. Publiceringsdatum2026-03-07Profil
Vi söker en trygg och erfaren ledare med stark logistisk kompetens från tyngre industri, som är van att arbeta i komplexa miljöer med höga krav på kvalitet, säkerhet och leveransprecision.
Du har:
*
Mycket god ledarerfarenhet från liknande verksamhet
*
Djup kompetens inom logistik och materialhantering från tyngre industri
*
Dokumenterad förmåga att bygga starka relationer och skapa samarbete över organisatoriska gränser
*
Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift, på svenska och engelska
*
Lätt för att samverka och bygga goda samarbeten
*
Ett tydligt fokus på säkerhet, arbetsmiljö och kvalitet
*
Förmåga att hantera och anpassa dig till snabba förändringar
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Det du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
