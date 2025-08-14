Chef (Kock)
2025-08-14
Älmhult, med sin unika småländska historia är hjärtat av IKEA. Här har vi våra rötter. Det är hemvisten för funktionell, väldesignad och prisvärd svensk heminredning och ett center för innovation kallar vi Demokratisk Design.
IKEA Älmhult AB, som inkluderar IKEA Museum, IKEA Hotell, IKEA Property och Aktivitetshuset är på en spännande resa mot att göra Älmhult till en ännu bättre plats för nästa generation. Tillsammans vill vi att Älmhult ska växa, både med invånare och verksamheter, och bli en unik och attraktiv plats där de många människorna kan uppleva IKEA igår, idag och imorgon. Vi vill bygga nästa generations kulturbärare och stärka IKEAs varumärke.
Uppdraget för affärsområdet Hospitality & Hotel inom IKEA Älmhult AB, är att skapa ett fantastiskt möte och besök genom vår unika Älmhultska gästvänlighet.
Till våra kök söker vi nu dig som brinner för mat och att skapa en matupplevelse för gästen som är utöver det vanliga, med Småland i fokus. Som kock så kommer du möta gästen främst på Grillen och IKEA Hotell. Du kan med ditt engagemang och ditt matkunnande göra skillnad för att möta gästens förväntningar.
I dina arbetsuppgifter kommer bland annat att ingå:
Förberedelse och tillredning av rätter under lunch, kväll och helg
Supportera med utformning av meny
Iordningsställande kök inför lunch- och middagsservering
Säkra att allt som lämnar köket har en hög kvalitet och följer alla säkerhetsföreskrifter kopplat till mat och livsmedel
Tillsammans för att skapa den bästa upplevelsen för gästen är något du brinner för. Du har en passion för mat och en fantastisk gästupplevelse.
Specifika krav för rollen
Minst 1-2 år arbetslivserfarenhet från att ha arbetat som kock i både varm och kallkök där all mat tillreds från grunden
Dokumenterad kockutbildning eller längre arbetslivserfarenhet som kock
Dokumenterad kunskap i livsmedelssäkerhet, HAACP
Våra gäster kommer både från stora delar av Sverige och från olika delar av världen. Därför förväntar vi oss att du kan tala och skriva både engelska och svenska. Har du ytterligare språkkunskaper är det ett plus. Du är också van att hantera datorer och olika typer av IT-applikationer. Du måste vara över 18 år och inneha svenskt arbetstillstånd.
Vi erbjuder nu en heltidstjänst, tillsvidare med start omgående. Arbetstiden är schemalagd främst på lunch- och kvällstid samt helger.
Har du frågor angående rollen så är du välkommen att kontakta veronica.ralsgard@inter.ikea.com
. Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via email på grund av GDPR.
Varmt välkommen med din ansökan. Dock senast 2025-08-31. Annonsen kan tas bort tidigare om vi hittar vår nästa kollega tidigare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikea Älmhult AB
(org.nr 559070-5058)
Ikeagatan 3
)
343 36 ÄLMHULT Arbetsplats
Ikea Älmhult Jobbnummer
9458056