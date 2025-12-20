Chef inom systemutveckling
Nu söker vi två enhetschefer till enheter inom systemutveckling.
Inom sektionen för tjänsteutveckling finns idag nio enheter inom systemutveckling. På sektionen finns dessutom två enheter med fokus på processutveckling inom våra kärnprocesser tillstånd, asyl och service. Där finns även en enhet som arbetar med övergripande designfrågor och agerar bryggan mellan IT och verksamhet.
De flesta enheterna är lokaliserade till Norrköping men vi har även en mindre IT-verksamhet i Sundbyberg och i Malmö. Under våren kommer vi även att öppna ett kontor i Linköping. Dessa enheter har medarbetare uteslutande i Norrköping och Linköping.
Läs gärna mer om vår Digitaliserings och utvecklingsavdelning här: Jobba med it på Migrationsverket
Ditt uppdrag
Som enhetschef ansvarar du för att styra och leda en enhet med huvudfokus på systemutveckling. Enheten kommer bestå av ett 15-tal medarbetare och ett antal konsulter.
Enheten omfattar idag alla kompetenser för att bedriva IT-utveckling och jobbar även nära kompetenser med verksamhetskunskap. Exempel på kompetenser inom enheten idag är systemutvecklare, kravanalytiker, UX-design, produktägare och mjukvaruarkitekt.
Vi jobbar med att utveckla våra arbetssätt bla. genom att jobba mer tvärfunktionellt och att föra samman verksamhet och IT ytterligare. Din roll är att tillsammans med sektionsledningen säkerställa en långsiktig strategi och leda enheten mot uppställda mål. Hela avdelningen står inför en kraftig expansion där rekrytering och onboarding av nya medarbetare är en viktig arbetsuppgift.
Du har personal- budget- och arbetsmiljöansvar för din enhet och ingår i sektionens ledningsgrupp, där du förväntas ta ett helhetsperspektiv och ha ett nära samarbete med dina chefskollegor för att vi ska nå våra gemensamma mål. De flesta av sektionens personal inom systemutveckling är stationerad i Norrköping men det finns även medarbetare i begränsad omfattning i Sundbyberg.
Vem är du?
Som ledare har du ett helhetsperspektiv och agerar med personlig mognad i samspelet med medarbetare, chefskollegor, styrgrupper och användare. Du är handlingskraftig och systematisk med förmåga att organisera, genomföra och följa upp för att leverera mot uppsatta mål. Du har ett genuint engagemang för att följa teknisk utveckling och skeenden i omvärlden, med förståelse för vad det ger för möjligheter för att bedriva modern och effektiv utveckling och förvaltning. Du behöver vara trygg i ditt ledarskap med förmåga att skapa förutsättningar för dina medarbetare att växa i sina roller och att skapa ett klimat som inspirerar till arbetsglädje och effektivitet. Du är en god kommunikatör, lyhörd och prestigelös. Det är viktigt att du är synlig och tillgänglig för medarbetarna och utövar ett tillitsbaserat ledarskap.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets -och sekretessmedvetenhet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Du som söker har
akademisk examen inom it/datavetenskap eller annan utbildning i kombination med gedigen arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för befattningen
Erfarenhet av att leda och utveckla medarbetare och verksamhet inom IT-området i kombination med erfarenhet av arbete med systemutveckling
erfarenhet av att planera och resurssätta med hänsyn till uppdragens beskaffenhet, tillgänglig kompetens och ekonomiska medel
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift
flerårig erfarenhet av agila metoder
svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har
gedigen erfarenhet inom systemutveckling.
erfarenhet av att arbeta i en större organisation.
erfarenhet av produktägarskap inom IT-området.
Chefserfarenhet inom IT-området.
Upplysningar
Anställningsform: heltid, tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Placeringsort: Norrköping
Arbetstid: förtroendearbetstid
Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. Utifrån detta ställs krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning. Publiceringsdatum2025-12-20Så ansöker du
Vi samarbetar med rekryteringsföretaget Human Capital (fd Source). För en inledande konfidentiell dialog om tjänsten, ring eller mejla till Caroline Kock, caroline.kock@humancapital.se
+46(0)70 511 03 90.
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 15 januari 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
