Chef för flickavdelning Hällen
Statens institutionsstyrelse / Sjukvårdschefsjobb / Kungälv Visa alla sjukvårdschefsjobb i Kungälv
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Nereby har verksamhet i Harestad och i Bergsjön. Vi bedriver differentierad och högkvalitativ skol-, vård- och behandlingsarbete. Verksamheten inbegriper en mängd professioner, såsom lärare, behandlingspedagog, psykolog, sjuksköterska med flera. SiS ungdomshem Nereby tar emot såväl skolpliktiga som icke skolpliktiga pojkar och flickor med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Nereby söker en enhetschef som kan stärka upp enhet Hällen, som är en av våra flickenheter i Harestad. Som enhetschef ingår du i ledningsgruppen och fattar beslut inom budget samt ansvarar för personalfrågor. Vid din sida har du en gruppledare samt övriga kollegor som sammarbetar för att nå institutionens gemensamma mål. Du kommer att täcka behovet en kort tid av ledning på hela institutionen och du behöver vara bekväm med att fatta beslut som ibland kan vara svåra. Du rapporterar till institutionschef och ingår i daglig styrning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ledning och omställningsarbete. Detta är en chans att utvecklas i ditt nuvarande ledarskap. Till en inledning kommer du att ambulera i ditt ledarskap för att öka förståelsen av ledarskap, beslut och enheternas arbete. Du skall vara bekväm med att kunna hantera människor i olika situationer, du kan stöta på svåra händelser och vara trygg med att vägleda personal i snabba såväl omfattande beslut. Det är till fördel om du varit med i uppbyggnad av ny enhet, eller avdelningsstruktur. Du kommer att ingå i beredskap och kunna anta beslut som deligerats i enighet med institutionschef. Kvalifikationer
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som chef och ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om vårt ledarskap.
Du ska också ha:
• Adekvat utbildning, kandidatexamen inom personal, beteende eller vårdvetenskap med 180 högskolepoäng.
• Arbetslivserfarenhet av människor av utsatt situation samt erfarenhet av ledning och styrning, har du erfarenhet av omorganisering samt förändringsledning är det meriterande.
• Kommunikativ, med god förmåga att uttrycka sig väl, i tal såväl som i skrift, på svenska.
• Erfarenhet av Lex Sarah.
Meriterande erfarenhet:
• Ledarskapserfarenhet
• Erfarenhet av komplex vård
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Innan aktuell anställning fattar arbetsgivaren beslut om att göra utdrag ur belastningsregistret.
Johan Austli, Administrativ chef, 010-453 32 04
Cecilia Fykén, HR, 010-453 32 07
Saco-S: Henrik Isgren, 010-453 40 23
Seko: Sasa Mitic, 010-453 33 80
ST/OFR, Stefan Eriksson, 072-553 61 31
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Heltid, individuell lönesättning, enligt avtal. Så ansöker du
