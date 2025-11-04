Chef de partie

Karl-Mikael Restaurang AB / Kockjobb / Malmö
2025-11-04


Visa alla kockjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Karl-Mikael Restaurang AB i Malmö

Kock
Garanterade fasta timmar.
Vi söker dig som brinner för kockyrket och som gillar att jobba kväll. Du ska ha jobbat minst 3 år med a lá carte.
Du gillar att utvecklas med jobbet.
Viktigt att kunna jobba individuellt men även i team.
Restaurangen ligger 7min från Malmö C. Inget körkort behövs.
Vi är medlemmar i visita. Avtalsenlig lön.
Skicka ditt cv och berätta lite om dig själv.
Skriv även vart du har jobbat innan och lämna referenser.
Intervjuer sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
E-post: work@karl-mikael.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock".

Arbetsgivare
Karl-Mikael Restaurang AB (org.nr 559314-0048)
Engelbrektsgatan 13 (visa karta)
211 33  MALMÖ

Jobbnummer
9588621

Prenumerera på jobb från Karl-Mikael Restaurang AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Karl-Mikael Restaurang AB: