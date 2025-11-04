Chef de partie
Karl-Mikael Restaurang AB / Kockjobb / Malmö Visa alla kockjobb i Malmö
2025-11-04
Kock
Garanterade fasta timmar.
Vi söker dig som brinner för kockyrket och som gillar att jobba kväll. Du ska ha jobbat minst 3 år med a lá carte.
Du gillar att utvecklas med jobbet.
Viktigt att kunna jobba individuellt men även i team.
Restaurangen ligger 7min från Malmö C. Inget körkort behövs.
Vi är medlemmar i visita. Avtalsenlig lön.
Skicka ditt cv och berätta lite om dig själv.
Skriv även vart du har jobbat innan och lämna referenser.
Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
E-post: work@karl-mikael.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock".
(org.nr 559314-0048)
Engelbrektsgatan 13 (visa karta
)
211 33 MALMÖ Jobbnummer
9588621