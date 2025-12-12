Chaufför till långsiktigt uppdrag!
Academic Work Sweden AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2025-12-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en serviceinriktad och erfaren B-chaufför som vill arbeta i ett växande logistikbolag? Har du god lokalkännedom i Stockholm och trivs i en självständig roll där du får representera företaget ute hos kunder? Då kan detta vara jobbet för dig!
OM TJÄNSTEN
Vår kund söker nu en flexibel och pålitlig B-chaufför som kan börja omgående. Du kommer främst att köra pallgods med en mindre lastbil (B-behörighet). Rollen innebär både körning och hantering av gods med pirra, och du träffar dagligen kunder vilket ställer krav på social kompetens och ett trevligt bemötande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Arbetet innefattar körning av lätt lastbil, hantering av gods med pallvagn och pirra, samt leverans till kunder.
• Köra och leverera pallgods och vitvaror runtom i Stockholm
• Hantera gods med pirra eller pallvagn
• Representera företaget vid kundmöten
• Ibland hjälpa till med enklare lagerflytt (om du har truckkort är det ett plus)
VI SÖKER DIG SOM
• Har B-körkort
• Har erfarenhet av att köra i tjänst
• Kommunicerar obehindrat på svenska
• Är social, trevlig och har erfarenhet av kundbemötande
• Kan börja omgående
Det är meriterande om du har
• ADR 1.3-utbildning
• Truckkort, men inget krav
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116278". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9640608