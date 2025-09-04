Chaufför Serviceresor Västerås
2025-09-04
Bli en del av Connect Bus - ett starkt växande kollektivtrafikföretag!
Vi söker dig som är ansvarsfull, omsorgstagande och har en stor servicekänsla och vill vara med och transportera människor med särskilda behov.Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
Vi söker förare till rollen som chaufför för Serviceresor i Västerås. Chaufför för serviceresor innebär arbete inom service, det är du som chaufför som blir Connect Bus ansikte utåt och som ansvarar för dina medpassagerare. Serviceinriktad och ansvarstagande blir således två viktiga egenskaper inom denna roll. Du arbetar självständigt där egen initiativförmåga, personligt ansvar och prestation är av största vikt.
Vem är du?
Kanske är du en person som söker något helt nytt arbete eller så finns du redan i branschen men söker efter ett företag som verkar för en trygg och säker arbetsplats och som vill driva hela branschen framåt. Vi ser att du är ansvarstagande person med stark servicekänsla. Det krävs att du är lyhörd och respektfull mot människor som du möter.Kvalifikationer
Du är serviceinriktad, lösningsorienterad och ansvarsfull
Du har god körförmåga
Du har god svenska i tal och skrift
Du har taxiförarlegitimation
Du har B-körkort
Anställningens omfattning:
Timanställning med möjlighet till tillsvidareanställning
Ansökan/kontaktperson
Vi går igenom ansökningarna löpande så skicka in din ansökan snarast.
Skicka in CV till martin.bjork@connectbus.se
Välkommen med din ansökan
Vilka är vi på Connect Bus?
Connect Bus är ett av Nordens ledande företag för persontransporter i den allmänna kollektivtrafiken! Vi erbjuder ett brett utbud av transportlösningar, inklusive linjebussar, flexlinjebussar och fasta fordon för färdtjänst och skolskjutstrafik.
Med över 3 700 medarbetare och en imponerande flotta på över 2 700 fordon, spridda över 64 depåer, är vi stolta över att vara den tredje största kollektivtrafikoperatören i Norge och den femte största i Sverige! Vårt team består av högt kvalificerade och erfarna individer, som arbetar tillsammans för att säkerställa högsta kvalitet och tillförlitlighet i alla våra tjänster.
På Connect Bus är det viktigt att varje anställd delar vår vision och våra värderingar. Med visionen att leda omställningen till hållbart resande genom innovation och engagerade medarbetare, strävar vi efter att skapa en arbetsmiljö där varje individ känner sig delaktig och engagerad i att uppnå våra gemensamma mål.
Vår värdegrund:
Ansvarstagande: Vi tar hand om människor och miljö genom säkra och hållbara prioriteringar
Engagerade: Vi utför vårt arbete med stolthet och löser dagens och morgondagens utmaningar
Inkluderande: Vi har plats för alla och skapar tillsammans de bästa upplevelserna och resultaten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: martin.bjork@connectbus.se Arbetsgivare Connect Bus Sverige AB
(org.nr 556493-1177)
Ånghammargatan 4K (visa karta
)
721 33 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9493005