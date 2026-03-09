Chaufför/leveransbil
Pima Bemanning & Rekrytering AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-03-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pima Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter
Pima Bemanning & Rekrytering söker nu en chaufför till ett spännande uppdrag hos en av Sveriges största leverantörer av däck. Detta är ett uppdrag på heltid och visstid.
Tiderna är Måndag-fredag / 07:00-16:00
Som Chaufför kommer du att hantera gods och material på lagret varje morgon. Lasta din leveransbil redo för avfärd och sedan säkerställa att arbetsflödet samt dina leveranser hålls effektivt och säkert resten av dagen. Det är viktigt att du är noggrann, har förmåga att hålla god ordning och struktur. Du kommer även att ha ett stort ansvar för att hålla tider och följa säkerhetsrutiner. Profil
Din profilKvalifikationer
B-Körkort ( både manuell och auto)
Erfarenhet av truck körning är meriterande (B, A eller T4-körkort)
Noggrannhet och uppmärksamhet på detaljer
Förmåga att arbeta effektivt och hålla tidsramar
Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team
God fysik och beredskap att arbeta i ett fysiskt krävande jobb
Språkkrav: Du ska kunna kommunicera på svenska eller engelska Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "158". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pima Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556764-9446), http://www.pimabemanning.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pima Bemanning AB Jobbnummer
9784874