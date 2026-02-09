Chaufför (B-Körkort)
2026-02-09
Vi på HWT Transport söker nya medarbetare.
Just nu växer företaget och vi är i behov av fler chaufförer.
Arbetet består av hemleveranser till privatpersoner i Göteborg med omnejd.
Arbetstiden för hemleveranser är förlagd till kvällstid mellan ca kl15-23.
Vi levererar från söndag till fredag.
Vi söker i synnerhet medarbetare som vill köra varje dag, 5 dagar i veckan.
Vi ser gärna att både killar och tjejer söker tjänsterna.
Som chaufför bedöms man utifrån en algoritm efter varje arbetspass och blir sedan lagt på en driverlevel mellan 5-10.
Minimilön 140kr/h + OB förekommer
• Försäkring (AFA) och extra Tjänstepension (SAF-LO) via Fora
• Semesterersättning 12%
B-körkort.
Kunna flytande svenska i tal och skrift.(Meriterande)
Alternativt flytande engelska.
Då vi har otroligt mycket att göra under dagarna så besvarar vi frågor via mail.
Maila till fraga@hwtt.se
om du har funderingar.
Vi tar emot alla arbetsansökningar via E-post.
CV och Personligt brev skickas till jobb@hwtt.se
OBS, nämn i titeln på ansökan:
"Jobbansökan HWT Transport hemleverans" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: jobb@hwtt.se
(org.nr 556928-3699)
