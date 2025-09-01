Channel Marketing Manager

Globalization Partners HR Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm
2025-09-01


Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Globalization Partners HR Sweden AB i Stockholm

About the job
Key Responsibilities:
1. Channel Resource Execution
Localize and execute channel resources (budgets/policies/POSM) obtained by KAMs, ensuring ROI accountability
Develop and evaluate co-marketing plans for distributors/agents

2. Promotions & Event Leadership
Lead end-to-end execution of annual promotions (including KA in-store activities) across DACH & Nordics
Fully own regional exhibitions (e.g., IFA, Nordic Meet) from planning to post-event analysis

3. Marketing Content & POSM Development
Create locally adapted marketing content (digital assets/retail materials) for channel activation
Source, select, and produce non-exhibition POSM (promotional items/digital toolkits)

4. Market Intelligence & Strategy
Conduct competitive analysis on channel strategies (e.g., MediaMarkt vs. Elgiganten)
Provide data-driven recommendations for product go-to-market optimization

Qualifications:
1. Education: Bachelor's+ in Marketing/International Business (overseas experience preferred)
2. Languages: Fluent English (working language)
3. Experience:
5+ years in European trade/channel marketing (B2B2C focus)
Consumer electronics/digital/smart home industry background
Strategic mindset: Ability to align channel tactics with global brand expansion goals

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: support@g-p.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Globalization Partners HR Sweden AB (org.nr 559121-3995)
Villagatan 19 (visa karta)
114 32  STOCKHOLM

Jobbnummer
9485893

Prenumerera på jobb från Globalization Partners HR Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Globalization Partners HR Sweden AB: