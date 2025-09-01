Channel Marketing Manager
2025-09-01
About the job
Key Responsibilities:
1. Channel Resource Execution
Localize and execute channel resources (budgets/policies/POSM) obtained by KAMs, ensuring ROI accountability
Develop and evaluate co-marketing plans for distributors/agents
2. Promotions & Event Leadership
Lead end-to-end execution of annual promotions (including KA in-store activities) across DACH & Nordics
Fully own regional exhibitions (e.g., IFA, Nordic Meet) from planning to post-event analysis
3. Marketing Content & POSM Development
Create locally adapted marketing content (digital assets/retail materials) for channel activation
Source, select, and produce non-exhibition POSM (promotional items/digital toolkits)
4. Market Intelligence & Strategy
Conduct competitive analysis on channel strategies (e.g., MediaMarkt vs. Elgiganten)
Provide data-driven recommendations for product go-to-market optimization
Qualifications:
1. Education: Bachelor's+ in Marketing/International Business (overseas experience preferred)
2. Languages: Fluent English (working language)
3. Experience:
5+ years in European trade/channel marketing (B2B2C focus)
Consumer electronics/digital/smart home industry background
Strategic mindset: Ability to align channel tactics with global brand expansion goals Så ansöker du
