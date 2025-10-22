CFO till Welna Andrén AB
AB Effektiv Borås / Ekonomichefsjobb / Göteborg Visa alla ekonomichefsjobb i Göteborg
2025-10-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Borås i Göteborg
, Partille
, Kungälv
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Welna Andrén AB söker nu en CFO till huvudkontoret i Göteborg, en roll för dig som vill ta ett brett ansvar och bidra till företagets tillväxtresa.
Din framtida arbetsgivare
Welna Andrén AB levererar grön omställning! Vi tillverkar produkter som gör att samhället kan ställa om - och då behövs våra scrubbers, tankar, rör, och andra skräddarsydda produkter med höga kvalitetskrav. Vi designar tillsammans med kunder i Norden, Europa och världen som hjälper till att rena rökgaser, förvara kemikalier eller utvinna koldioxid. Produkterna anpassas ofta för mycket korrosiva miljöer och höga temperaturer och är därför ofta i glasfiberarmerad plast eller högkvalitativt stål. Tillverkning sker sedan mer än 30 år i våra egna fabriker i Lettland, men vårt huvudkontor finns i Askim.
Vad erbjuder rollen?
Som CFO hos Welna Andrén AB får du en central roll i koncernens ledningsgrupp och ansvarar för den ekonomiska styrningen av företaget. Du blir en nyckelperson i affärsutvecklingen, där du kombinerar strategiskt beslutsfattande med praktiskt ekonomiarbete och arbete med koncernens struktur och processer.
Du arbetar nära VD och ägare i frågor som rör finansiering, koncernstruktur, affärsavtal och internationella projekt - och blir en nyckelperson i att skapa ordning, lönsamhet och långsiktig tillväxt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Löpande redovisning, bokslut och ekonomiadministration för flera bolag
Strukturering och utveckling av företagsgruppen och dess koncernstruktur
Budgetering, prognoser och uppföljning av ekonomiska mål
Input och rådgivning vid kontrakt, försäkringar och affärsavtal
Strategisk planering för internationella projekt och produktionsenheter
Leda och utveckla ekonomiteam både i Sverige och på sikt i Lettland
Rollen erbjuder stor frihet och möjlighet att påverka företagets utveckling, perfekt för dig som trivs i en förändringsbenägen miljö och vill vara med och forma både företagskultur och affärsstrategi.
Vem är du?
För att trivas i rollen ser vi att du är en trygg och prestigelös person med gedigen erfarenhet inom redovisning och ekonomistyrning, gärna från mindre till medelstora bolag där du arbetat både strategiskt och operativt. Du trivs i en dynamisk miljö, är förändringsbenägen och har förmåga att se helheten - från detaljer i bokföringen till de stora affärsstrategiska frågorna.
Din analytiska förmåga och ditt affärssinne gör att du snabbt identifierar förbättringsmöjligheter och vågar driva förändring. Du är en lagspelare med integritet och trygghet i din kompetens, som bidrar med struktur, stabilitet och framåtblick.
Krav:
Gedigen erfarenhet av ekonomiarbete, gärna i små eller medelstora bolag
Mycket goda kunskaper i redovisning och bokslut
Förmåga att arbeta självständigt och fatta beslut i komplexa frågor
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av koncernredovisning eller koncernstrukturering
Högre ekonomisk utbildning
Erfarenhet av Fortnox
Tidigare erfarenhet av att leda och utveckla ekonomiteam
Är detta din perfekta match?
Hos Welna Andrén AB blir du en del av en etablerad men föränderlig verksamhet med tydliga mål och stark framtidstro. Du får vara med i en tillväxtresa där nya strukturer byggs upp, och där din kompetens och ditt driv gör verklig skillnad.
Här får du möjlighet att:
Ta ett helhetsansvar för koncernens ekonomiska styrning
Påverka framtida organisation och arbetssätt
Bidra till lönsamhet och affärsutveckling i nära samarbete med VD och ägare
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Markus på markus@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
Sökord
CFO, ekonomichef, ekonomidirektör, ekonomiansvarig, koncernredovisning Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Borås
(org.nr 556944-7666), http://effektiv.se Arbetsplats
Effektiv Kontakt
Markus Nordbring markus@effektiv.se Jobbnummer
9570022