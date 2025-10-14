Certifieringsingenjör - Produkt
Kernel HR AB / Civilingenjörsjobb / Stockholm Visa alla civilingenjörsjobb i Stockholm
2025-10-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kernel HR AB i Stockholm
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB (SBSC) är ledande i Sverige för certifiering av produkter, företag, personer och ledningssystem inom branschområdena brandskydd och inbrottssäkerhet. Vi ägs av Svenska Brandskyddsföreningen (SBF) och Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF).
Vi är för närvarande 23 personer anställda i fräscha lokaler på Södermalm i Stockholm.
Certifieringsingenjör Produktcertifiering
Ansvar:
Som Certifieringsingenjör Produktcertifiering kommer du främst arbeta med certifiering av säkerhetsprodukter. Exempel är produkter för inbrottslarm, brandlarm, vattensprinkler, lås och mekaniskt inbrottsskydd.
Arbetet består främst av handläggning av certifieringsärenden samt tillverkningskontroll i fabrik.
Handläggning av certifieringsärenden sker främst genom dokumentgranskning på SBSCs kontor i Stockholm, alternativt från annan plats genom distansarbete
Tillverkningskontroll i fabrik sker på plats hos kunden som tillverkar produkten. Kontrollen genomförs genom revision av kundens tillverkningsprocesser i kvalitetssäkrande syfte. Kunderna finns främst i Sverige, men även i Europa och övriga världen.
Utöver detta är utveckling av tjänster och metoder för certifiering inom SBSC också en del i ansvarsområdet.
Vi erbjuder:
I denna roll kommer du att ha mycket externa kontakter och ett fritt och socialt arbete. Genom kontinuerlig vidareutbildning erhålls hög kompetens inom de olika produktområdena. Som Certifieringsingenjör Produktcertifiering kommer du att få ett mycket omväxlande arbete där både handläggning av certifieringsärenden samt tillverkningskontroll i fabrik ingår.
På SBSC ingår du i ett väl sammansvetsat team som har roligt tillsammans.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag, rikskortet (Edenred), möjligheter till flextid och en distansarbetspolicy som gör det möjligt att arbeta hemifrån under viss del av arbetstiden. Vi har vårt kontor i trevliga lokaler på Rosenlundsgatan på centrala SödermalmPubliceringsdatum2025-10-14Profil
För rollen krävs flera års erfarenhet av arbete med tekniska säkerhetsprodukter. Du måste vara självständig, noggrann och ansvarskännande, men samtidigt glad, utåtriktad och ha lätt för att "ta folk".
Som certifieringsingenjör har du mycket kundkontakt och det är därför viktigt att du motiveras av externa kontakter och har en utåtriktad personlighet. Du har även en hög integritet och en lyhördhet inför andra.
Det är viktigt att du är nyfiken och har en vilja att lära dig mer samt att du kan ta till dig ny kunskap.
Du ska ha godkänd gymnasieexamen, gärna med naturvetenskap- eller teknisk inriktning.
Du talar flytande svenska samt behärskar engelska i tal och skrift. Körkort är ett krav och du gillar att resa, även utomlands.
Du har en god struktur och organisationsförmåga och planerar självständigt ditt arbete. Du trivs med att jobba självständigt men även att samarbeta i ett väl fungerande team.
Du är väl bekant med Microsoft Office och du har även god vana av att arbeta med olika typer av IT-system. Du har dokumenterat goda erfarenheter av arbete med många och täta kundkontakter. Det är meriterande om du har erfarenhet av internt kvalitetsarbete.
I denna rekrytering samarbetar vi med Kernel HR AB. För frågor om tjänsten kontakt rekryteringskonsult Henrik Nordlund på 0739-605950. Ansökan kan skickas till henrik.nordlund@kernelhr.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
E-post: henrik.nordlund@kernelhr.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SBSC". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kernel HR AB
(org.nr 559121-9232)
Rosenlundsgatan 40 (visa karta
)
118 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering Jobbnummer
9555338