Personlig assistent inom SO/LSS
Vimmerby kommun, Socialförvaltningen / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vimmerby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vimmerby
2026-06-08
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Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Vill du ha ett roligt, varierande och meningsfullt arbete, där du kan göra skillnad för andra människor?
Som medarbetare hos oss har du en betydelsefull roll i vårt gemensamma mål att ge bästa möjliga service och omsorg till våra brukare. Vi har regelbundna arbetsplatsträffar och samverkan med andra aktörer både inom och utanför verksamhetsområdet.
Arbete utgår från LSS, det vill säga att tillgodose brukarens grundläggande behov genom stöd och hjälp så att goda levnadsvillkor tillförsäkras. Personens behov och hur insatserna utförs är beskrivet i en genomförandeplan. Utöver det dagliga arbetet med brukaren ingår dokumentation i vårt dokumentationssystem LifeCare, samt att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegation av ansvarig sjuksköterska.
Som medarbetare tar du aktivt och regelbundet del av information på kommunens intranät samt via din jobbmail. I tjänsten ingår kompetensutveckling genom Yrkesresan. Yrkesresan är ett strukturerat arbetssätt för introduktion och långsiktig kompetensutveckling.
Tjänsten
Jobbet innebär arbete i brukarens hem, följa med på aktiviteter samt till och från daglig verksamhet. Bad och ridning förekommer regelbundet där du kan komma att delta och stödja brukaren. Matlagning, städ/tvätt, inköp och personlig hygien är självklara dagliga arbetsuppgifter.
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp om totalt fyra personer, men du arbetar oftast ensam med brukaren. Du följer utarbetade rutiner som är upparbetade för att tillgodose brukarens behov av struktur, förutsägbarhet och trygghet. Du, liksom dina kollegor, ansvarar för att genomföra bokningar och beställningar (exempelvis förbrukningsvaror eller tandläkarbesök). Du bidrar med egna idéer och reflektioner så att verksamheten håller en god kvalitet och utvecklas. Du har ett salutogent förhållningssätt som utgår från brukarens behov och självbestämmande.
Vi lägger stor vikt vid social kompetens och personlig lämplighet. Personkemi är en förutsättning, varför ett besök hos brukaren kan vara aktuellt som en del inom ramen för rekryteringsprocessen. 6 månaders provanställning.
Arbetstiderna fördelas dag, kväll/natt, helg med sovande jour.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka din ansökan.Kvalifikationer
• Du ska ha fyllt 18 år
• Utbildning inom Vård- och omsorgsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• B-körkort
• Erfarenhet av tidigare arbete med brukare med autism och IF ses som meriterande
• God kunskap i det svenska språket i både tal och skrift
Som person ser vi att du är flexibel och har lätt att anpassa dig till olika omständigheter och situationer. Vi ser även att du är lugn, stabil, kontrollerad och tillmötesgående samt att du har en förmåga att sätta dig in i andra personers situationer eller perspektiv. Vi ser gärna att du är självgående och tar ansvar och strukturerar ditt eget arbete samtidigt som du handlar i enlighet med de mål, beslut och riktlinjer som finns för arbetet. Du vårdar och skapar relationer inom arbetet till såväl kollegor som brukare genom att vara social och utåtriktad. Vidare ser vi gärna att du har en god samarbetsförmåga och kan arbeta bra tillsammans med andra, genom att vara lyhörd och kommunicera på ett öppet och konstruktivt sätt.
Tjänsten omfattas av ID-kontroll och registerkontroll.
• Du som sökande måste uppvisa giltigt Pass, nationellt id-kort eller personbevis innan anställning sker.
• Du som sökande måste visa ett utdrag utan anmärkning från polisens belastningsregister. Observera att det tar cirka två veckor att få utdraget, så beställ i god tid.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och intresse för tjänsten.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
För kontaktuppgifter till fackliga representanter, maila till hr@vimmerby.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330464". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vimmerby Kommun
(org.nr 212000-0787)
Stadshuset (visa karta
)
598 81 VIMMERBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vimmerby kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Marie Huhtinen marie.huhtinen@vimmerby.se 010-35 69 419 Jobbnummer
9952209