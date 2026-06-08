Tulladministratör på timbasis till Norrköping
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2026-06-08
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Tulladministratör sökes för kunds räkning – Sommarjobb på timbasis
För vår kunds räkning söker vi nu en noggrann och serviceinriktad tulladministratör för arbete under sommaren. Tjänsten är en timanställning där du behöver kunna arbeta minst två dagar per vecka. Rollen passar särskilt bra för dig som studerar och vill kombinera arbete med studier.Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Som tulladministratör arbetar du med import- och exportdeklarationer samt rapportering i företagets tulldatasystem. Du ansvarar för tilldelade kunduppdrag och säkerställer att arbetet utförs enligt fastställda rutiner, gällande regelverk och kundöverenskommelser.
I rollen har du löpande kontakt med kunder, interna kollegor och myndigheter, vilket ställer höga krav på god servicekänsla och professionellt bemötande.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Hantering av import- och exportdeklarationer
Rapportering och administration i tulldatasystem
Kontakt med kunder, myndigheter och interna funktioner
Kvalitetssäkring av tullärenden enligt Tullverkets lagar och regler
Säkerställa att arbetet följer fastställda processer och rutiner
Medverka till att verksamhetsledningssystem och processbeskrivningar hålls uppdaterade
Vem är du?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av administrativt arbete och som trivs med att arbeta strukturerat och noggrant. Du har god datorvana och känner dig bekväm med Officepaketet, särskilt Excel. Du har lätt för att arbeta med siffror och administrativa processer samt ett intresse för tekniska system.
Erfarenhet av tulladministration är meriterande men inget krav.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har erfarenhet av administration
Har goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel
Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Har god administrativ och teknisk förståelse
Kan planera, prioritera och genomföra ditt arbete självständigt
Trivs med att samarbeta och bidra till teamets gemensamma mål
Har en hög servicekänsla och god kommunikativ förmåga
Om anställningen
Timanställning under sommaren
Minst två arbetsdagar per vecka
Start omgående enligt överenskommelse
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7869946-2040988". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Södra Grytsgatan 4 (visa karta
)
602 33 NORRKÖPING Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9952206