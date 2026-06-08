Unika Korttidsboende LSS söker verksamhetschef
Unika LSS Omsorg Sverige AB / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-06-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unika LSS Omsorg Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Huddinge
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Om Unika Stålbogvägen- och Unika Bränningevägens korttidshem
Unikas Stålbogvägen- och Unika Bränningevägens korttidshem ligger i Bandhagen respektive Årsta med sex kilometers avstånd. På våra korttidsboende anpassas både miljö och stöd utformas utifrån varje barns individuella behov. Vi skräddarsyr aktiviteter och vistelsen hos oss utifrån vad barnen och ungdomarna själva tycker om att göra och vi uppmuntrar till både fysiska och lugna aktiviteter. Varje barn och ungdom möts med stor lyhördhet och respekt.
Nu befinner vi oss i en spännande expansionsfas där vi växer och utvecklar våra verksamheter. I takt med detta söker vi fler engagerade och drivna verksamhetschefer som vill vara med och forma framtidens stöd för våra barn och ungdomar.
Om rollen som Verksamhetschef
Som verksamhetschef leder du arbetet på två LSS enheten med ansvar för den dagliga driften och verksamhetsplaneringen. Du ger medarbetarna de bästa förutsättningarna, för att bidra med en god och kvalitativ vård- och omsorg. Med ansvar för personal, ekonomi och kvalitet följer du upp verksamhetens mål och bidrar i det systematiska kvalitetsarbetet. Vidare har du arbetsmiljöansvar samt är tillståndsbärare för din enhet. Du ingår i ett team med andra verksamhetschefer, stödresurser och regionchef. Du sitter med i den operativa ledningsgruppen i marknadsområdet och rapporterar till regionchef.
Vi vill och kan göra skillnad med fokus på kund, medarbetare och beställare samt för samhället i stort. Vägen dit går genom ett tydligt och utvecklande ledarskap.
Vår ledarkompass består av fyra områden
• Skapa värde
• Vi tillsammans
• Bygga tillit
• Tänka nytt
Kompassen hjälper oss att nå våra långsiktiga mål, leda och utveckla vår verksamhet och affär framåt samt fungerar som ett verktyg för att leda oss själva och andra.
Du ingår i ett team med andra verksamhetschefer, stödresurser, regionchef och VD. Du sitter med i den operativa ledningsgruppen i marknadsområdet och rapporterar till regionchef.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvar för den dagliga operativa verksamheten, personal och schemaläggning
Bedriva systematiskt kvalitets- och verksamhetsutveckling
Säkerställa att avtal, uppdrag och regelverk efterföljs
Bedriva löpande kontakt med brukare, medarbetare och anhöriga
Ekonomi och budget kopplat till verksamheten
Säkerställa beläggning utifrån budget och uppsatta mål
Samarbeta med stödfunktioner inom koncernen
Vem är du?
Din utbildningsbakgrund behöver stämma överens med de formella krav som gäller för att vara tillståndsbärare för en LSS-verksamhet. Du är en trygg ledare med tidigare erfarenhet av arbete med målgruppen vuxna inom LSS. Som ledare är du modig, rak och tydlig i din kommunikation, och du gillar att arbeta verksamhetsnära.
För att lyckas i rollen behöver du ha ett flexibelt förhållningssätt och kan anpassa dig till förändringar i det dagliga arbetet. Du tillämpar ett coachande, lösningsfokuserat arbetssätt och arbetar mot uppsatta mål. Dessutom har du förståelse för och kunskaper i ekonomi och kan följa upp och analysera verksamhetens resultat.Publiceringsdatum2026-06-08KvalifikationerKvalifikationer
Högskoleutbildning såsom socionom, beteendevetare eller annan likvärdig utbildning, enligt krav från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Utbildning i socialrätt minst 7,5 hp (om ej utbildad socionom)
Tidigare erfarenhet av arbete inom LSS
Chefserfarenhet
Mycket goda kunskaper i svenska språket i såväl tal och skrift
Meriterande om du därtill har:
Utbildningar inom metodik för socialt arbete, tex tydliggörande pedagogik.
Erfarenhet av budgetarbete och ekonomisk analys
Erfarenhet från arbete inom privat omsorgsverksamhet
Erfarenhet av att leda verksamheter i utveckling och förändring
Arbetat i en större organisation och/eller företag i stark tillväxt
Placering
Största delen av din arbetstid är förlagd i verksamheten för att möjliggöra det nära ledarskapet. Verksamheterna finns lokaliserad i Årsta och i Bandhagen.
Vad kan vi erbjuda dig?
Unika är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vi använder oss av slumpmässiga alkohol och drogtester för våra anställda.
Om Attendo/Unika
Unika är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.Om tjänsten
Tjänstgöringsgrad: Heltid, tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Schema: Dagtid Måndag - Fredag
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Linda Broman, Regional Verksamhetschef, linda.broman@unika.se
0790655050
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en meningsfull vardag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7824215-2040968". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unika LSS Omsorg Sverige AB
(org.nr 556664-4257), https://unikalss.teamtailor.com
Lilla Bantorget 3 (visa karta
)
111 23 STOCKHOLM Arbetsplats
Unika Jobbnummer
9952190