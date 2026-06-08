Industriarbetare till kund i Kungshamn
Eterni Sweden AB / Ugnsoperatörsjobb / Sotenäs Visa alla ugnsoperatörsjobb i Sotenäs
2026-06-08
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Vill du jobba praktiskt och se resultatet av ditt arbete? Här får du en varierad roll inom industrin tillsammans med ett sammansvetsat team. Med start efter sommaren!
Vår kund inom tillverkningsindustrin söker nu förstärkning till sin produktion med start efter sommaren. Vi letar efter dig som trivs i en praktisk och varierad industrimiljö där kvalitet, säkerhet och samarbete är i fokus. Har du erfarenhet av industriarbete eller produktion är detta en möjlighet att bli en del av ett engagerat team i Kungshamn.
Arbetet bedrivs i kontinuerlig skiftgång, du behöver därför vara flexibel gällande arbetstiderna. Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
I rollen som industriarbetare arbetar du i en modern produktionsmiljö med tillverkning av byggkomponenter för industribyggnation i en produktionslinje. Arbetet sker i team och präglas av högt fokus på kvalitet och säkerhet. Vidare ingår även moment som bearbetning, montering och efterbearbetning av material samt att följa ritningar och arbetsinstruktioner för att säkerställa ett jämnt och effektivt produktionsflöde. Du kommer bland annat att arbeta med:
Övervakning och hantering av produktion i en produktionslinje
Kvalitetskontroller och avsyning av färdiga produkter
Truck- och traverskörning kan förekomma i arbetet
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi tror att du som söker är arbetsvillig och har ett naturligt driv. Du trivs med fysiskt arbete i industrimiljö och har ett praktiskt handlag. Vidare tror vi att du är en lagspelare som bidrar till en god arbetsmiljö, men kan också arbeta självständigt och ta egna initiativ när det behövs. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med liknande arbetsuppgifter.
Viktigt för rollen:
Mycket god svenska i tal och skrift
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande
Truck- och traverskort är meriterande men inget krav, då utbildning kan erbjudas internt.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med start efter sommaren. Du blir anställd av Eterni och uthyrd till vår kund i Kungshamn. Uppdraget startar med ett visstidskontrakt på 6 månader med goda möjligheter till förlängning. För rätt person finns även möjlighet till fortsatt anställning hos kund.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Carina Johansson på carina.johansson@eterni.se
eller Amanda Olsson på amanda.olsson@eterni.se
. Ansökningar via e-post hanteras inte på grund av GDPR.
Plats: Kungshamn
Start: Augusti / September
Arbetstider: Kontinuerlig skiftgång Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
456 31 KUNGSHAMN Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Carina Johansson carina.johansson@eterni.se Jobbnummer
9952205