Samordnare kultur/fritid och föreningar
Vellinge Kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Vellinge Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Vellinge
2026-06-08
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Du kommer att arbeta som samordnare för föreningar, kultur och fritid i Vellinge kommun. Uppdraget utgår från ett förebyggande perspektiv enligt den nya socialtjänstlagen (SoL), med fokus på att nå unga i tid och i deras egna miljöer. Du blir en viktig länk i kommunens samlade förebyggande arbete för unga.
Tjänsten innebär att du arbetar i mellanrummet mellan kultur- och fritidsverksamhet som bibliotek, kulturskola och fritidsgårdar, föreningsliv. Nära samarbete sker med personal från socialtjänstens förebyggande arbete och andra kommunala verksamheter.
Tjänsten är en projektanställning som upphör 2027-12-31.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Kultur och Fritid utvecklar tillsammans med socialtjänsten det förebyggande arbetet med fokus på unga och tidiga insatser. Tjänsten är en central del i detta arbete och innebär ett kommunövergripande uppdrag.
I rollen arbetar du med:
• Förebyggande och uppsökande arbete i hela kommunen riktat till målgruppen 1325 år
• Närvaro på olika arenor där unga befinner sig, såsom fritidsgårdar, kulturskola, föreningsliv samt i kommunens samverkansforum
• Att vara synlig bland unga och bygga förtroendefulla relationer i deras vardagsmiljöer
• Att samordna olika verksamheter och organisatoriska gränser för att stärka det förebyggande arbetet
• Att identifiera behov, riskfaktorer och tidiga signaler hos unga samt bidra till samordnade insatser
Samarbete med motsvarande uppsökande funktion inom socialtjänsten för att säkerställa helhet och kontinuitet i stödet till unga. Tjänsten är placerad inom Kultur och Fritid och innebär nära samverkan med andra verksamheter inom kommunen.
Kvälls- och helgtjänstgöring förekommer. Kvalifikationer
Vi söker dig som har god förmåga att skapa relationer och utveckla konstruktiva och långsiktiga samarbeten med unga och med föreningslivet.
I ditt uppdrag ser du ungdomar som viktiga aktörer i verksamhetens utveckling och du är bra på att motivera och engagera både unga och kollegor.
Du har:
• Erfarenhet av arbete med unga, gärna i uppsökande eller förebyggande sammanhang
• God förståelse för ungas livsvillkor och risk- och skyddsfaktorer
• Förmåga att arbeta självständigt och samtidigt samverka över verksamhetsgränser
• God kännedom om kultur- och fritidsverksamhet
• Erfarenhet av arbete med föreningsliv
• För tjänsten relevant utbildning
• B-körkort är önskvärt
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Vi vill att det ska kännas bra både att bo och jobba i Vellinge kommun. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Vi har stort fokus på god service och gott bemötande såväl internt som externt. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar, goda utvecklingsmöjligheter och bra ledare (alla chefer får ledarskapsutbildning). All personal inom Kultur och Fritid fått utbildning i barnkonventionen. Läs allt om försäkringar, tjänstepension och andra förmåner på Vellinge.se/jobba-hos-oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330537". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vellinge Kommun
(org.nr 212000-1033), https://vellinge.se/
235 81 VELLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vellinge kommun Kontakt
Kultur- och fritidschef
Michael Tsiparis michael.tsiparis@vellinge.se Jobbnummer
9952208