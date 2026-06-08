Sommarvikarie sökes till 32-årig mjukvaruutvecklare i Uppsala
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2026-06-08
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Hej!
Jag är en social och aktiv 32-årig kille som lever med en CP-skada. Till vardags arbetar jag som mjukvaruutvecklare på en statlig myndighet. När jag inte jobbar umgås jag gärna med min flickvän, tränar rullstolsrugby eller hittar på andra sociala aktiviteter.
Nu söker jag en sommarvikarie som kan stötta mig i vardagen under sommaren, med goda möjligheter till fortsatt arbete som vikarie även efter sommaren.Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Som personlig assistent hjälper du mig med det som får vardagen att fungera smidigt. Arbetet sker där jag befinner mig – hemma, på jobbet, under träning eller andra aktiviteter.
Vi söker dig som kan arbeta några dagar i veckan under sommaren. Exakta arbetstider och omfattning planeras tillsammans och anpassas efter verksamhetens behov och våra möjligheter.
Verksamheten är bemannad under följande tider:
Måndag–fredag: 07.00–22.00
Lördag: 09.00–00.00
Söndag: 09.00–22.00
Vem är du?
Vi söker dig som är:
Glad och positiv
Social och lyhörd
Ansvarstagande och pålitlig
Flexibel och initiativrik
Tidigare erfarenhet av personlig assistans är meriterande men inget krav. Personlig lämplighet är det viktigaste.
Både kvinnliga och manliga sökande är välkomna. Har du körkort för manuell bil är det ett plus, men det är absolut inget krav.Övrig information
Tjänsten avser i första hand ett sommarvikariat, men det finns goda möjligheter att fortsätta som timvikarie även efter sommaren.
Varmt välkommen med din ansökan!
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på SAAND Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. För att trygga våra uppdragsgivare på SAAND Assistans inhämtar vi utdrag ifrån belastningsregister på samtliga vi anställer. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning.
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Utdrag ur belastningsregister kommer att frågas vid intervju. Registerutdraget kan du beställa digitalt via denna länk HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877)
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753 22 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9952215