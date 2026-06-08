Projektingenjör Omvärld / Samhällsplanerare till infrastrukturuppdrag
Letsgig AB / Administratörsjobb / Lund Visa alla administratörsjobb i Lund
2026-06-08
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Vi söker en strukturerad, kommunikativ och relationsskapande projektingenjör inom omvärld och intressentsamordning för ett större järnvägsprogram i Skåne. Rollen passar dig som trivs i en samordnande funktion med många kontaktytor, både internt och externt, och som är van att ta fram tydliga underlag, driva dialog och skapa framdrift i komplexa miljöer.
Om uppdraget
Som Projektingenjör Omvärld blir du en del av programmets omvärdsfunktion och arbetar nära projektledning i frågor som rör intressenter, samråd, kommunikation och samordning. Projekten har stor påverkan på flera intressenter i regionen och rollen kräver att du kan skapa förtroende, strukturera information och bidra till en tydlig och transparent dialog.
Uppdragets längd är 2 år från planerad start 7 september 2026, med möjlighet till förlängning i upp till totalt 4 år.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
• Stödja projektledningen i omvärlds- och intressentfrågor.
• Ansvara för samordning och dialog med olika intressentgrupper.
• Uppdatera intressentkartor, aktivitetsplaner och tidplaner.
• Bistå vid planering och genomförande av fysiska samrådsträffar.
• Ta fram målgruppsanpassade presentationer, mötesunderlag och annat informationsmaterial.
• Boka, förbereda och följa upp möten med exempelvis kommuner, regionala aktörer och myndighetsnära intressenter.
• Föra minnesanteckningar vid interna och externa möten.
• Hantera kontakt via telefon och e-post från personer och organisationer som söker information om projekten.
• På sikt delta i och självständigt driva träffar med projektens intressenter.
• Bidra till kunskapsöverföring inom de arbetsuppgifter du utför.
Arbetsplats och omfattning
• Placeringsort: Lund.
• Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka
• Arbetsform: Konsultuppdrag.
• Arbetsplats: Arbetet utförs på plats i Lund fem dagar per vecka. Detta är inte ett distansuppdrag.
• Utrustning och arbetsplats tillhandahålls på kontoret.
Skallkrav
Du behöver uppfylla följande obligatoriska krav:
• Akademisk utbildning inom samhällsplanering om minst 180 hp/120 p, eller annan utbildning och/eller erfarenhet som bedöms likvärdig.
• Minst 2 års arbetslivserfarenhet från en samordnande roll inom relevant område, exempelvis kommunikation, uppdragsledning, utredningsledning eller liknande.
• Erfarenhet av att arbeta med intressentdialog och samordning med flera interna och externa parter.
• Förmåga att ta fram målgruppsanpassade presentationer, mötesunderlag och andra underlag.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
• Goda kunskaper i Microsoft Office-paketet.
• B-körkort.
• Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och initiativtagande.
• God kommunikativ förmåga och trygghet i att tala inför större grupper.
• Möjlighet att arbeta på plats i Lund fem dagar per vecka.
• Möjlighet att vid uppdragsstart ta del av obligatoriska instruktioner och utbildningar inom bland annat informationssäkerhet, säkerhet, etik och sekretess.
Mervärdeskrav
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete med flera olika intressentgrupper i komplexa projekt.
• Erfarenhet av att översätta komplex information till tydlig och målgruppsanpassad kommunikation.
• Erfarenhet från offentlig sektor eller samhällsnära verksamhet.
• Erfarenhet av samråd, samhällsplanering eller större infrastrukturprojekt.
• Erfarenhet av arbete med kommuner, regioner, länsstyrelser eller andra offentliga aktörer.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är trygg, kommunikativ och relationsskapande. Du är van att ta ansvar, skapa struktur och driva dina arbetsuppgifter framåt. Du har god förmåga att samarbeta med olika typer av intressenter och kan anpassa din kommunikation efter målgrupp och situation. Du trivs i en miljö där många frågor pågår parallellt och där tydlighet, noggrannhet och förtroende är avgörande.Så ansöker du
Skicka in ditt CV och ange tydligt hur du uppfyller skallkraven. Beskriv gärna även relevanta erfarenheter kopplade till mervärdeskraven, särskilt arbete med intressentdialog, samråd, samhällsplanering eller större infrastrukturprojekt. Urval och intervjuer görs löpande.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Letsgig AB
(org.nr 559114-4505) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hos vår kund i Lund Jobbnummer
9952201