Ställningsbyggare till Uppsala
Sydställningar I Sölvesborg Aktiebolag / Snickarjobb / Haninge Visa alla snickarjobb i Haninge
2026-06-08
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, Sölvesborg
eller i hela Sverige
Plats: Uppsala med omnejd
Tjänst: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Som ställningsbyggare på Sydställningar arbetar du med montering och demontering av byggnadsställningar för bostadsprojekt, industrier och renoveringar runtom i Sverige. Varje projekt är unikt, vilket innebär att du får använda både din kreativitet och problemlösningsförmåga i ett omväxlande arbete.
Du anställs som resemontör, vilket innebär att resor inom hela landet kan förekomma. Det är viktigt att du trivs med att arbeta på olika platser och att vara en del av ett lag som sätter säkerhet, kvalitet och samarbete i första rummet.
Vi levererar inte bara ställningar – vi levererar trygghet. Därför söker vi dig som är ansvarsfull, noggrann och har ett starkt säkerhetstänk.Kvalifikationer
• Yrkesbevis eller annan särskild utbildning som ställningsmontör
• B-körkort
• God fysik och höjdtålighet är en fördel
Vi erbjuder
• Tillsvidareanställning (inleds med 6 månaders provanställning)
• Heltid med schemalagd arbetstid
• Timlön enligt kollektivavtal
• Tillgång till förmånsportal och friskvårdsbidragKontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor, kontakta gärna:
Jan Dahlström - Montagechefjan.dahlstrom@sydstallningar.se
073-387 13 54Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan – urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sydställningar I Sölvesborg Aktiebolag
(org.nr 556208-4292)
Kilowattvägen 12 (visa karta
)
136 44 HANDEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sydställningar i Stockholm Kontakt
Montagechef
Jan Dahlström jan.dahlstrom@sydstallningar.se 0733-87 13 54 Jobbnummer
9952199