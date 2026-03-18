CE-chaufför till lastbil med påhängstruck
LBC Frakt i Värmland är företaget med hållbarhet i fokus. Vi vill erbjuda en hållbar karriär och omställningen till miljövänliga transporter är en hjärtefråga för oss.
Företaget ägs av ett femtiotal åkerier och tillsammans med dem, samt våra dotterbolag är vi drygt 400 medarbetare.
Om Sunnemo Åkeri AB
Sunnemo Åkeri AB är LBC Frakts största medlemsåkeri. Vi är ett väletablerat företag med 40 fjärrbilar som verkar främst i områdena Värmland, Småland, Östergötland och Mälardalen. Våra fordon utgår från Karlstad och Skoghall. Teamet består av cirka 80 glada och dedikerade medarbetare.
Välkommen till Sunnemo Åkeri - där vi tillsammans driver framgångsrika transporter!Publiceringsdatum2026-03-18Om tjänsten
Tjänsten innebär att du arbetar 60 timmar i veckan under två veckor och är ledig den tredje veckan. Du alternerar mellan två olika lastbilar, båda med påhängstruck, och kör främst jordprodukter i Mellansverige.Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad, ordningsam och ansvarstagande. Tidigare erfarenhet är meriterande, men viktigast är vem du är som person.
Följande kvalifikationer är ett krav:
Körkort CE
Truckkort
Yrkeskompetensbevis, YKB
Digitalt förarkort
God förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
Grundläggande datakunskaper, då användning av handdatorer ingår i arbetet
Meriterande:
ADR
Mer om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Vi tillämpar provanställning.
Lön: Enligt avtal.
Placeringsort: Karlstad.
Arbetstider: Fast schema.
Ansökan
Sista ansökningsdatum: 2026-04-10
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Ansökan sker via vårt rekryteringsverktyg och tas ej emot via e-post.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten? Kontakta driftledare Jimmie Westlund på 054-820 04 14 eller jimmie@sunnemoakeri.se
.
Vi undanber oss vänligen men bestämt all hjälp med rekrytering och annonsering av tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7409352-1900321".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lbc - Frakt i Värmland AB
