CE-chaufför sökes för distribution i södra Skåne

Esperssons Åkeri AB / Fordonsförarjobb / Hörby
2026-04-08


Vi söker förstärkning i vårt team av en trevlig chaufför med CE-kort till våra ekipage som distribuerar för Coop.
Våra bilar utgår från Staffanstorp och distribuerar i södra Skåne. Arbetet är dagtid med start omgående. Helger förekommer.
Vi söker dig som är en ordningsam och noggrann person, trivs med kundkontakt och är mån om att hålla en hög kvalitet i ditt arbete. Du skall ha en positiv inställning som gör att du trivs i en vardag med snabba vändningar. Gärna med erfarenhet av livsmedel och tempererat gods.
Kvalifikationer: CE Kort - Giltig YKB - Digitalt förarkort - Truckkort A2 och A4 - Svenska i tal och skrift

Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: eva@esperssons.se

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Esperssons".

Detta är ett heltidsjobb.

Esperssons Åkeri AB (org.nr 556380-0845)

För detta jobb krävs körkort.

Kjell Esperssons Åkeri Aktiebolag

9842034

