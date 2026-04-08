CE-chaufför sökes för distribution i södra Skåne
Vi söker förstärkning i vårt team av en trevlig chaufför med CE-kort till våra ekipage som distribuerar för Coop.
Våra bilar utgår från Staffanstorp och distribuerar i södra Skåne. Arbetet är dagtid med start omgående. Helger förekommer.
Vi söker dig som är en ordningsam och noggrann person, trivs med kundkontakt och är mån om att hålla en hög kvalitet i ditt arbete. Du skall ha en positiv inställning som gör att du trivs i en vardag med snabba vändningar. Gärna med erfarenhet av livsmedel och tempererat gods.
Kvalifikationer: CE Kort - Giltig YKB - Digitalt förarkort - Truckkort A2 och A4 - Svenska i tal och skrift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: eva@esperssons.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Esperssons". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Esperssons Åkeri AB
(org.nr 556380-0845) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kjell Esperssons Åkeri Aktiebolag Jobbnummer
9842034