CE-chaufför
Vill du göra riktig skillnad i ditt arbete varje dag? På Ragn-Sells är det exakt det vi gör, oavsett vilken position du har. Vi söker nu en driven CE-chaufför till verksamheten i Oskarshamn!
Om Ragn-Sells
Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi erbjuder effektiva lösningar för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser. Men att arbeta hos oss handlar om så mycket mer än avfall.
Vårt arbete bidrar till ett mer hållbart samhälle och en bättre miljö, för alla. Vi är ett värderingsstyrt företag där omsorg, respekt och samarbete är centralt i allt vi gör. Hos oss får du möjlighet att kombinera praktiskt arbete med ett viktigt syfte: att ta hand om miljön och framtiden, tillsammans med engagerade kollegor. Publiceringsdatum2026-04-16Arbetsuppgifter
I rollen kommer du mestadels att köra krokbil i Oskarshamn med omnejd, men det förekommer även transportuppdrag inom övriga delar av regionen. Det är ett serviceinriktat arbete där noggrannhet och kvalité står i fokus. I arbetet ingår att hålla fordon och övriga resurser i gott skick, och som miljöföretag är vi måna om en miljövänlig och kostnadseffektiv körning. Tjänstgöringsort: OskarshamnOmfattning: Heltid med anställning via OnePartnerGroup i 6 månader. Därefter finns goda möjlighet till anställning direkt hos Ragn-SellsArbetstid: Mån-fre 07.00-16.00
Vem är du?
Du som söker tjänsten är van chaufför med CE-behörighet, YKB, ADR grund och digitalt förarkort. Vi ser det som en stor fördel om du har erfarenhet av att köra krokbil.
Vidare är det meriterande om du har kran 18ton samt ADR- tank.För att lyckas med arbetet är det viktigt att du är serviceinriktad, ansvarstagande, självgående och har god samarbetsförmåga. Du ska ha god datorvana och behärskar svenska väl i både tal och skrift. Branscherfarenhet är meriterande men inget krav.
Vad erbjuder vi?Arbete inom en av Sveriges viktigaste branscher
En trevlig arbetsplats med bra och kompetenta kollegor
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig Så ansöker du
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Ebba Götberg på ebba.gotberg@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Kalmar AB
(org.nr 559075-8180), https://www.ragnsells.se/
572 93 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ragn-Sells Recycling AB Kontakt
Kandidatansvarig / Researcher
Ebba Götberg ebba.gotberg@onepartnergroup.se +46720759954
