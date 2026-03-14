2026-03-14


Vi söker nu en erfaren CE-chaufför till ett varierande transportuppdrag hos en av våra kunder inom återvinning och logistik.
Tjänsten innebär ett omväxlande arbete med frihet under ansvar, där du som chaufför är en viktig representant ute hos kund.
Lastbilen är stationerad i Nyköping, vilket också är din huvudsakliga utgångspunkt. Körningar kan även förekomma i Södertälje och Mölnbo.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som CE-chaufför kommer du bland annat att arbeta med:
Tömning av komprimatorer
Hantering av flak i olika storlekar
Körning med liftdumper
Rangering av containers
Transportkörningar där längre sträckor kan förekomma
Arbetet kräver god planeringsförmåga och ett professionellt bemötande hos kunder.

Kvalifikationer
CE-körkort
Giltigt YKB
Digitalt färdskrivarkort
God vana av rangering av containers
Erfarenhet av släpkörning
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
ADR

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Serviceminded
Ansvarstagande
Noggrann och säkerhetsmedveten
En person som alltid sätter kunden i fokus
Du trivs i en roll där du arbetar självständigt och tar ansvar för både leverans och kundkontakt.
Låter detta som något för dig?
Välkommen med din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-09-10
Detta är ett heltidsjobb.

