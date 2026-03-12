CE-chaufför

Smajl Solutions AB / Fordonsförarjobb / Huddinge
2026-03-12


Visa alla fordonsförarjobb i Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Salem, Ekerö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Smajl Solutions AB i Huddinge, Stockholm eller i hela Sverige

Vi på Smajl Solutions söker en duktig och trevlig CE-chaufför till våra fasta uppdrag.
Som anställd hos oss skall du vara ansvarstagande och pålitlig, samt kunna ta egna initiativ. Tjänsterna kräver att du behärskar svenska i tal och skrift, är kommunikativ och flexibel och inställd på att du lastar/lossar själv ute hos kund.
Vi ser gärna att du har erfarenhet sedan tidigare och kan jobba självständigt
Jobben är fördelade på varierande tider, Även natt & helgarbete förekommer.
Tjänsten kräver att du kan behärska både Dragbil & Trailer, Link & Trailer samt Bil & Släp.
Giltig YKB och förarkort är ett måste, Truckkort & ADR är meriterande.

Löpande intervjuer sker under ansökningstiden.
Skicka din ansökan till: info@smajlsolutions.se
Märk gärna din ansökan med "CE-Kort".

Ansökningar tas bara emot via Mail.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
E-post: info@smajlsolutions.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Smajl Solutions AB (org.nr 559267-7131)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9793600

Prenumerera på jobb från Smajl Solutions AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Smajl Solutions AB: