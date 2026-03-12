CE-chaufför
Smajl Solutions AB / Fordonsförarjobb / Huddinge Visa alla fordonsförarjobb i Huddinge
2026-03-12
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Smajl Solutions AB i Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi på Smajl Solutions söker en duktig och trevlig CE-chaufför till våra fasta uppdrag.
Som anställd hos oss skall du vara ansvarstagande och pålitlig, samt kunna ta egna initiativ. Tjänsterna kräver att du behärskar svenska i tal och skrift, är kommunikativ och flexibel och inställd på att du lastar/lossar själv ute hos kund.
Vi ser gärna att du har erfarenhet sedan tidigare och kan jobba självständigt
Jobben är fördelade på varierande tider, Även natt & helgarbete förekommer.
Tjänsten kräver att du kan behärska både Dragbil & Trailer, Link & Trailer samt Bil & Släp.
Giltig YKB och förarkort är ett måste, Truckkort & ADR är meriterande.
Löpande intervjuer sker under ansökningstiden.
Skicka din ansökan till: info@smajlsolutions.se
Märk gärna din ansökan med "CE-Kort".
Ansökningar tas bara emot via Mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
E-post: info@smajlsolutions.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smajl Solutions AB
(org.nr 559267-7131) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9793600