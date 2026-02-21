TST KONSTANT AB är ett svenskt transportföretag med bas i Trelleborg. Vi har 10 lastbilar och bedriver transporter inom Sverige. Vill du bli en del av vårt team? Vi söker en CE-chaufför som är motiverad, ansvarsfull och noggrann. Du ska ha god arbetsmoral, respektera regler och ta ansvar för både fordon och uppdrag.
Kvalifikationer CE-körkort Giltigt YKB Digitalt förarkort Vi erbjuder: Arbete i ett stabilt och växande företag Tydliga rutiner och god kommunikation 1 månads provanställning med möjlighet till fast anställning därefter Låter detta intressant? Skicka din ansökan till: tstkonstant@gmail.com Telefon: 0766-34 71 28 Urval sker löpande.