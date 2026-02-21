CE-chaufför

Tst Konstant AB / Fordonsförarjobb / Trelleborg
2026-02-21


TST KONSTANT AB är ett svenskt transportföretag med bas i Trelleborg.
Vi har 10 lastbilar och bedriver transporter inom Sverige.
Vill du bli en del av vårt team?
Vi söker en CE-chaufför som är motiverad, ansvarsfull och noggrann. Du ska ha god arbetsmoral, respektera regler och ta ansvar för både fordon och uppdrag.

Publiceringsdatum
2026-02-21

Kvalifikationer
CE-körkort
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
Vi erbjuder:
Arbete i ett stabilt och växande företag
Tydliga rutiner och god kommunikation
1 månads provanställning med möjlighet till fast anställning därefter
Låter detta intressant?
Skicka din ansökan till: tstkonstant@gmail.com
Telefon: 0766-34 71 28
Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
E-post: tstkonstant@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tst Konstant AB (org.nr 559319-0746)
Godsvägen 8 (visa karta)
231 62  TRELLEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Danche Gyorgieva
tstkonstant@gmail.com
0766347128

Jobbnummer
9756172

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Tst Konstant AB: