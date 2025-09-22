CE-Chaufför
2025-09-22
Just nu söker vi omgående CE-chaufförer till olika uppdragsgivare.
Tjänsterna utgår ifrån Jönköping och arbetstiderna varierar mellan kl05:00-07:00 0ch 8h framåt eller 10h dagar då fyra dagar i veckan. förlagda måndag-fredag.
För att söka tjänsten är det meriterande om du har några års arbetslivserfarenhet och erfarenhet av link eller Hct ekipage men inte ett krav. Vi värdesätter att du är flexibel och gör det där lilla extra hos våra uppdragsgivare och alltid är intresserad av att utvecklas och lära dig nya saker. Du uppskattar att arbeta i ett företag där din insats är betydelsefull och viktig, varje dag.Publiceringsdatum2025-09-22Kvalifikationer
CE-behörighet
Yrkeskompetensbevis (YKB)
Digitalt förarkort
Du behärskar svenska språket väl både i tal och skrift
Vi erbjuder:
Anställningsform: provanställning
Anställningens omfattning: 100%
Tillträde: Omgående
Löneform: Enligt kollektivavtal
Ort: Jönköping
För mer information om tjänsten kontakta Fredrik Lundgren, 0709-555493, fredrik.lundgren@flextrans.se
Välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: fredrik.lundgren@flextrans.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flextrans Bemanning AB
(org.nr 559147-0249)
Huskvarnavägen 40 (visa karta
)
554 54 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9521213