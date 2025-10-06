CE Chaufför till Arboga
Försvarsmakten / Fordonsförarjobb / Arboga Visa alla fordonsförarjobb i Arboga
Vi växer och söker nu en chaufför för att stärka upp vårt team. Vill du arbeta i en stimulerande miljö där alla ser fram emot att komma till jobbet? Vill du samtidigt vara med och bidra till en säkrare omvärld? Då kan detta vara nästa spännande utmaning för dig!Publiceringsdatum2025-10-06Om företaget
Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ansvarar för Logistikstöd till förband, skolor och centra inom Försvarsmakten (FM) - nationellt och internationellt. I FMLOG ingår bland annat Försvarsmaktens Transportenhet med funktionsledningsansvar för transporttjänsten inom Försvarsmakten samt med uppgift att koordinera genomförandet av Försvarsmaktens strategiska och operativa transporter av såväl personal, materiel som hela förband. Transporter sker bland annat som flygtransport, sjötransport, landsvägs- och järnvägstransporter, såväl inom som utom riket.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som chaufför hos oss kommer du, tillsammans med övriga kollegor, att arbeta med den dagliga driften av verksamheten samt transportera materiel. Arbetet innebär schemalagd arbetstid med cirka fem-tio övernattningar per månad. Det förekommer utrikestransporter och helgkörningar, vilket kräver flexibilitet. Du kan även komma att medverka vid utlandstjänstgöring samt delta i nationella och internationella insatser och övningar.Kvalifikationer
• Grundkurs ADR
• Goda kunskaper om transportbranschen
• Vana av att köra tung lastbil med släp
• Körkort BECEDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är flexibel, lyhörd och tydlig i din kommunikation. Du bygger lätt relationer och är ansvarsfull, kvalitetsmedveten och systematisk. Vi ser gärna att du har förmågan att kunna ställa om inför nya eller förändrade arbetsuppgifter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av liknande arbete
• ADR klass 1-9
• YKB Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare (sex månaders provanställning tillämpas)
Sysselsättningsgrad: Heltid
Befattning: Civil
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Arboga
Försvarsmakten erbjuder 3 timmars fysisk aktivitet per vecka under ordinarie arbetstid.
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen nås via växel: 08-788 75 00.
Välkommen att kontakta Sektionschef Mikael Holm.
Fackliga företrädare
SACO: Magdalena Sewall
OFR/S: Håkan Antonsson
SEKO: Eva-Britt Steen
OFR/O: Peter AnderssonSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ett ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för befattningen. Ansökningar tas emot via Försvarsmaktens webbplats: www.forsvarsmakten.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
