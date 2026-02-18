CE chaufför Norrköping

Vi söker CE-chaufför till Östgöta Transport & Bemanning AB Vi växer och söker nu en CE-chaufför för heltidsanställning med omgående start. Vi letar efter dig som är ansvarsfull, kvalitetsmedveten och noggrann, men som också har förmågan att arbeta effektivt. En viktig egenskap hos dig är flexibilitet - både i arbetssätt och inställning. Vår bransch kan vara omväxlande och vi värdesätter därför personer som trivs med variation och kan anpassa sig efter olika körningar och uppdrag. Hos oss får du möjlighet att utvecklas, bredda din erfarenhet inom transportsektorn och bli en del av ett engagerat team. Kollektivavtal och lön enligt transportavtalet.