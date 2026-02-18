CE chaufför Linköping

Östgöta Transport & Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Linköping
2026-02-18


Vi söker CE-chaufför till Östgöta Transport & Bemanning AB
Vi växer och söker nu en CE-chaufför för heltidsanställning med omgående start.
Vi letar efter dig som är ansvarsfull, kvalitetsmedveten och noggrann, men som också har förmågan att arbeta effektivt. En viktig egenskap hos dig är flexibilitet - både i arbetssätt och inställning. Vår bransch kan vara omväxlande och vi värdesätter därför personer som trivs med variation och kan anpassa sig efter olika körningar och uppdrag.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas, bredda din erfarenhet inom transportsektorn och bli en del av ett engagerat team.
Kollektivavtal och lön enligt transportavtalet.

2026-02-18

Kvalifikationer
CE-behörighet
YKB
Truckkort
Digitalt förarkort

Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till info@ostgotatransport.se
Varmt välkommen med din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: info@ostgotatransport.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CE-chaufför".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Östgöta Transport & Bemanning AB (org.nr 559347-6806)
Linköping (visa karta)
582 73  LINKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
VD
Noor Madjed
info@ostgotatransport.se
0730535333

Jobbnummer
9750971

