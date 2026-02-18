CE chaufför Linköping
Östgöta Transport & Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Linköping Visa alla fordonsförarjobb i Linköping
2026-02-18
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östgöta Transport & Bemanning AB i Linköping
, Finspång
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi söker CE-chaufför till Östgöta Transport & Bemanning AB
Vi växer och söker nu en CE-chaufför för heltidsanställning med omgående start.
Vi letar efter dig som är ansvarsfull, kvalitetsmedveten och noggrann, men som också har förmågan att arbeta effektivt. En viktig egenskap hos dig är flexibilitet - både i arbetssätt och inställning. Vår bransch kan vara omväxlande och vi värdesätter därför personer som trivs med variation och kan anpassa sig efter olika körningar och uppdrag.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas, bredda din erfarenhet inom transportsektorn och bli en del av ett engagerat team.
Kollektivavtal och lön enligt transportavtalet.Publiceringsdatum2026-02-18Kvalifikationer
CE-behörighet
YKB
Truckkort
Digitalt förarkortSå ansöker du
Skicka CV och personligt brev till info@ostgotatransport.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: info@ostgotatransport.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CE-chaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östgöta Transport & Bemanning AB
(org.nr 559347-6806)
Linköping (visa karta
)
582 73 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Noor Madjed info@ostgotatransport.se 0730535333 Jobbnummer
9750971