Category Manager - Västerås

Vill du ta nästa steg inom strategiskt inköp i en global miljö? Vi söker en driven och analytisk Category Manager till ett internationellt industriföretag med stark närvaro i Västerås!
I rollen får du möjlighet att arbeta med strategiskt inköp, leverantörsstyrning och utveckling av inköpsstrategier som verkligen gör skillnad. Här får du kombinera affärsmässighet med långsiktigt värdeskapande i ett globalt nätverk.
Om rollenSom Category Manager ansvarar du för att driva sourcing- och leverantörsstrategier inom ditt område. Du kommer att:
Utveckla och implementera lokala inköpsstrategier Leda kommersiella förhandlingar och hantera leverantörsavtal Följa upp leverantörers prestation inom kvalitet, leverans och kommersiella villkor Driva kostnadsbesparingsinitiativ och stötta vid nya produktlanseringar Samarbeta nära funktioner som R&D, Kvalitet och Inköp - både lokalt och globalt (bl.a. Kina och USA) Bidra till utvecklingen av processer och system inom Supply Chain Management (t.ex. SAP och Ariba)
Din profilDu har ett strategiskt sinne, god affärsförståelse och trivs i en internationell miljö där samarbete står i centrum.
Vi ser gärna att du har: En universitetsutbildning inom teknik, ekonomi eller supply chain Minst 2 års erfarenhet av inköp, supply chain eller strategisk sourcing Erfarenhet från större industriföretag Mycket goda kunskaper i engelska (svenska är meriterande) Stark Excel-förmåga och gärna erfarenhet av SAP eller Ariba
Om uppdraget Plats: Västerås Omfattning: Heltid (40 h/vecka) Start: 1 december 2025 Slut: 30 juni 2026
