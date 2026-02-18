Category Buyer, Jtekt Column Systems AB
Vill du kombinera strategiskt inköpsarbete med praktiska projektutmaningar? Hos oss får du en nyckelroll där du utvecklar kategoristrategier och driver projektinköp från start till mål. Du blir en del av ett engagerat och dynamiskt team där flexibilitet är en styrka och där din insats gör verklig skillnad.
Vi erbjuder en arbetsmiljö med korta beslutsvägar, stort ansvar och möjlighet att påverka - perfekt för dig som trivs med variation och vill bidra till helheten.Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Som Category Buyer kommer du att:
• Utveckla och implementera strategiska kategoriplaner för att optimera kostnader och leverantörsbas.
• Driva projektinköp i nära samarbete med interna projektteam.
• Förhandla och skriva kontrakt med leverantörer samt bygga långsiktiga relationer.
• Genomföra kostnadsanalyser och arbeta med Excel för uppföljning och rapportering.
• Säkerställa leveranser och kvalitet genom proaktivt leverantörsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har/är:
• 3-5 års erfarenhet av inköp, både strategiskt och projektbaserat.
• Högskoleutbildning inom inköp, teknik eller ekonomi, eller motsvarande erfarenhet.
• Skicklig på kontraktsförhandlingar och leverantörsrelationer.
• God Excel-vana och trygg med dataanalys.
• Mycket god kommunikationsförmåga i svenska och engelska, i tal och skrift.
• Erfarenhet från fordonsindustrin är meriterande men inget krav.
Personlighet
För att lyckas i rollen ser vi att du är/har:
• Analytisk - du ser samband och fattar datadrivna beslut.
• Problemlösare - du hittar lösningar även i komplexa situationer.
• Samarbetsorienterad - du bygger starka relationer internt och externt.
• Driven - du tar initiativ och får saker att hända.Om företaget
JTEKT Column Systems AB är en systemleverantör som utvecklar, producerar och säljer ställbara styrkolonner, teleskopaxlar och ventiler till dom ledande tillverkarna av lastbilar, bussar och jordbruksmaskiner i Europa. Företaget är marknadsledare för styrkolonner till tunga fordon inom Europa, en position som uppnåtts genom framgångsrik produktveckling och produktion. Vi är idag ca 160 anställda och omsätter 45 MEUR. JTEKT Column Systems AB ingår i den japanska JTEKT-gruppen som är global systemleverantör till den internationella fordonsindustrin. Vi arbetar enligt IATF 16949 och ISO 14001. Placeringsort är Eskilstuna.
Vårt erbjudande
Vi är i ett skifte till nästa generation produkter och produktion; teknologier, digitalisering, automatisering, elektrifiering, robotisering, AI, Industri 4.0, standardisering, commonalisering mm och här kommer du att ha en central roll. Beslutsvägarna är korta med goda förutsättningar att genomföra, realisera och uppvisa resultat.Så ansöker du
Vi samarbetar med Addilon i denna rekrytering. Din ansökan (CV och personligt brev) skickar du in snarast via länken nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på slutkandidat. Frågor om tjänsten besvaras vardagar 9.00-10.00, 010 207 43 20.
Om Addilon
Rekrytering och uthyrning av rätt chefer och specialister inom främst teknik, försäljning, inköp och logistik i Stockholm, Göteborg, Mälardalen, Helsingfors, Köpenhamn, Oslo och Chicago.
