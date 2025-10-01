Capio vård för hemlösa Heldygnsvård söker undersköterska
På Capio vård för hemlösa heldygnsvård söker vi nu en undersköterska med nattjänstgöring. Avdelningen har 11 vårdplatser med modern vårdhygienisk standard i nyrenoverade fräscha lokaler i Vårbergs Sjukhem med gångavstånd till bussar och tunnelbana. Vården bedrivs på uppdrag av region Stockholm.
Vi erbjuder behandling för personer i hemlöshet som är 18 år och äldre. Målgruppen är människor som är hänvisade till härbärge, akut- eller jourboende, skyddat boende eller är uteliggare. Våra patienter har komplexa vårdbehov, ofta i kombination med psykisk sjukdom, funktionshinder och/eller beroende. Vanliga diagnoser är KOL, hjärtsvikt, olika neurologiska sjukdomar, diabetes, bensår och cancerdiagnoser.
Alla patienter har eget rum med dusch och toalett. Genom ett personcentrerat förhållningssätt arbetar det multiprofessionella teamet bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdsamordnare, fysioterapeut samt arbetsterapeut för att göra vårdtiden så fylld av livskvalitet som möjligt. Vi ser varje individ som en person med unika behov, erfarenheter och mänskliga resurser. Utgångspunkten är alltid patientens berättelse och att försöka motivera personen till en förbättrad psykosocial situation. Helhetssyn, tillgänglighet och samverkan är grundstenarna i vår verksamhet.
Din roll Arbetsuppgifterna som undersköterska är varierande då vi vårdar patienter med komplexa vårdbehov. Tillsammans med det multiprofessionella teamet är du med och ansvarar för patienternas omvårdnad. Arbetet på vår slutenvårdsavdelning ger dig möjlighet att bredda din kompetens vad gäller omvårdnad av människor i hemlöshet. Vården bedrivs enligt HSL.
Hos oss erbjuder vi ett närvarande ledarskap där ansvarig chef har många års erfarenhet inom slutenvården. Vi strävar varje dag efter en arbetsplats utan hierarki. Vi är en inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra och vi har en gemensam frukost och erbjuder handledning. Välkommen till en flexibel, kompetent och lättsam arbetsgrupp!
• Kollektivavtal och tjänstepension * Friskvårdsbidrag * Fri offentlig sjukvård * Förmånscykel
Vi söker dig som känner dig trygg i din roll som undersköterska, flera års klinisk erfarenhet är ett krav. Erfarenhet från slutenvård eller akutsjukvård är meriterande. Du ska ha förmågan att se hela människans individuella behov och kunna bemöta patienter som är socialt utsatta på ett värdigt och respektfullt sätt. Du får gärna tala flera språk då vi har många patienter med ursprung i annat land. Personlig lämplighet väger tungt vid rekrytering. Du får en individuell introduktion med fokus på dina tidigare kunskaper och erfarenheter.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
