Campingvärd
2025-08-29
Ett vanligt jobb. Fast mer wiiie!
Sedan 1923 har vi fått människor att mötas, skratta och trivas tillsammans. Snart är det din tur att vara med. Hos oss jobbar du inte bara i en nöjespark - du jobbar i en hel värld av upplevelser: Karuseller, musik, god mat, hotell, show, trädgårdar, camping - och snart ett helt nytt vattenvärld. Vi har öppet året om, i olika säsonger och olika tempo - men glädjen finns alltid där. Och det är just du som är med och skapar den. Här är jobbet både stort och smått, vardagligt och wiiie, fullt av fart men med plats för eftertanke. Ett vanligt jobb. Fast mer wiiie!
Vi ger dig detta (och lite till!)
- Vardag och wiiie. Här är jobbet både kul och på riktigt. Du gör skillnad - oavsett om du jobbar mitt i pulsen eller bakom kulisserna.
- Kollegor och kvarterskänsla. Här finns experter på allt från snurrande åk till smarta excel-dokument. Olika jobb, olika hörn av samma varma kvarter.
- Värde före vinst. Vi ägs av staden. Det du gör bidrar till något större än oss själva.
- Mod och metod. Vi testar nytt - men alltid med hållbarhet i fokus. Att ligga i framkant kräver både idéer och eftertanke. Här finns båda.
Du är en i gänget
Som fastighetsskötare är du en del av enheten som ansvarar för den dagliga driften och skötseln av Lisebergs campinganläggningar - Lisebergsbyn och Askim Strand.
Lisebergsbyn - året runt, med stugor, vandrarhem, Bed & Breakfast, konferenslokaler och campingplatser i en grönskande oas mitt i city.
Askim Strand - säsongsöppen från maj till augusti, vandrarhem och campingplatser med havsutsikt.
Du samarbetar med ett engagerat campingvärdsteam med inriktning mot fastighetsskötsel - en roll där du får kombinera praktiskt arbete med service, hållbarhet och glädje.
Campingvärdsteamet består av ca 10 medarbetare, varav fyra arbetar med fastighetsskötsel. Gruppen leds av en områdeschef och tre operativa arbetsledare, och under högsäsong växer verksamheten rejält med många säsongsarbetare.
Så ser en vaaanlig dag ut
Dagens to-do: skapa magi - och se till att våra anläggningar håller toppklass. Det gör du genom att:
- Utföra daglig tillsyn och underhåll av byggnader, stugor och gemensamma utrymmen
- Sköta sophantering och återvinning på ett hållbart sätt
- Genomföra enklare reparationer inom VVS, el och snickeri/bygg
- Ta hand om trädgården med gräsklippning, plantering och skötsel av grönytor
- Samarbeta professionellt med hantverkare, leverantörer och interna avdelningar för att lösa stort som smått
Passar vi ihop
Hos oss på Liseberg är ensam inte stark och att sätta kollegor och gäster i första rummet är för dig en självklarhet. Vi söker dig som delar våra värdeord; omtanke, kreativitet, säkerhet, kvalitet och glädje och med dessa vill du vara med och skapa Liseberg.
Har du vad som krävs för åkturen?
- Erfarenhet av fastighetsskötsel eller vaktmästeri
- Grundläggande teknisk kompetens inom drift och underhåll
- God kommunikationsförmåga på svenska
- God IT-vana
- B-körkort är ett krav
Meriterande
- Utbildning eller erfarenhet inom VVS/rörarbete
- Utbildning eller erfarenhet inom el
- Fallskyddsutbildning, liftutbildning eller el-behörighet
För att trivas i rollen ser vi att du gillar att ta ansvar och hitta lösningar. Du arbetar strukturerat, har ett öga för detaljer och ett naturligt fokus på kvalitet. Du är prestigelös, positiv och kommunikativ, och trivs med både lugna rutiner och snabba utmaningar. Du bidrar till ett hjälpsamt arbetsklimat och har ett hållbarhetstänk med dig i vardagen.
Vi ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter då vi strävar mot en bred representation i organisationen.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75%-100% med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiderns varierar och inkluderar, dag, kväll och helg. Tjänsten omfattas av kommunals avtalsområde.
Sista ansökningsdag som är 14 september.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Områdeschef Tilda Kjellsson på tilda.kjellsson@liseberg.se
.
På vår hemsida https://www.liseberg.se/
kan du läsa mer om oss som arbetsplats.
