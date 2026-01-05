camphill Häggatorp
Camphill Häggatorp / Vårdarjobb / Vara Visa alla vårdarjobb i Vara
2026-01-05
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Camphill Häggatorp i Vara
Om jobbet
Arbetet är förlagt på Häggatorps egendom och Nilsmårtensgården, Södra Lundby, i en eller flera verkstäder bl. a. bageri, park, grönsaksodling, matförädling, och hushållsarbete. I våra verkstäder arbetar man sida vid sida med dom boende. Camphill Häggatorp praktiserar medlevarskap, som följer den praxis som upparbetas inom Camphill rörelsen sedan början av 40-talet.
För tillfället söker vi två lediga tjänster som socialterapeut med tillträde omgående.
Camphill Häggatorp är ett antroposofiskt initiativ inom LSS där boendet och de daglig verksamheterna utgår ifrån formandet av individuell utveckling genom att skapa en social grundbas, s.k. omvänd integrering. Detta innebär att medarbetarna bor permanent i samma byggnader som de boende och utför samma arbete i verkstäderna. Ambitionen är att i det dagliga livet göra skillnaden mellan boende och medarbetare så liten som möjligt. Den vi söker behöver inte ha utbildning inom vård och omsorg men ett stort intresse för deltaga i de utbildningsmöjligheter som finns inom ramen för verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
via epost
E-post: christoferwarnlof@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Camphill Häggatorp
, http://camphillhaggatorp.se
Vedum Häggatorp 1 (visa karta
)
534 61 VEDUM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9668830