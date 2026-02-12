Cafémedarbetare Söderåsens nationalpark
2026-02-12
Vill du jobba mitt i naturen, omgiven av skog, vandringsleder och fikasugna besökare?
Nu söker vi glada och serviceinriktade cafémedarbetare till vårt café i Nationalparken!
Om jobbet
Som cafémedarbetare hos oss blir du en viktig del av gästernas upplevelse. Du serverar fika, kaffe, mjukglass och enklare mat - alltid med ett leende.
Arbetet innebär:
• Försäljning och kassahantering
• Servering av fika, glass och enklare rätter
• Beredning och förberedelse av lättare mat (t.ex. smörgåsar/sallader)
• Plockning av disk och hålla caféet rent och trivsamt
• Påfyllning och ordning i caféet
• Daglig kontakt med många gäster i alla åldrar
Tempot kan vara högt, särskilt under soliga dagar och lov - men det är också då det är som roligast!
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Är positiv, social och gillar att ge bra service
• Trivs med att arbeta i högt tempo
• Kan ta ansvar och arbeta självständigt
• Samtidigt fungerar bra i team
• Gillar att möta många olika människor varje dag
Tidigare erfarenhet från café, kiosk eller service är meriterande - men inget krav. Rätt inställning och energi är viktigast!
Anställningsperiod & arbetstider
• Arbetstiderna varierar och kan innefatta dagtid och helger
• Tjänsten är främst under sommar, lov och högsäsong
• Lön enligt överenskommelse
Vi erbjuder
• Ett roligt och varierande arbete i fantastisk naturmiljö
• Härliga kollegor och god laganda
• Arbete både självständigt och i team
• En arbetsplats där ingen dag är den andra lik

Publicering sdatum 2026-02-12

Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan redan idag - urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: Motioncafe24@gmail.com Arbetsgivare Motion Kaffe AB
(org.nr 559309-0672) Arbetsplats
Söderåsens Nationalpark Jobbnummer
9740089