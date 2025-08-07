Cafebiträde m.m
2025-08-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Café Fika & Wine söker nya stjärnor till våra team -
flera tjänster tillgängliga!
Om jobbet
Är du serviceminded, lösningsorienterad och har en naturlig känsla för människor och detaljer? Då
kan du vara vår nya kollega!
Café Fika & Wine är ett personligt café och vinbar i hjärtat av Gamla Stan. Här serverar vi klassisk
svensk fika, enkel vällagad mat, samt ett noga utvalt sortiment av svenska och europeiska viner, öl
och snaps. Vi välkomnar både stammisar från kvarteret, turister från hela världen, vinprovningsgrupper
och middagssällskap i vårt chambre séparée.
Vi söker nu flera nya medarbetare till våra enheter i Stockholm, främst till servering, men även till kök och
bar.
Vi söker dig som:
• Har ett öga för detaljer och god service
• Är glad, ansvarstagande och samarbetsvillig
• Trivs i ett högt tempo och gillar variation i arbetet
• Har tidigare erfarenhet från café, restaurang eller annan servicebransch
• Behärskar svenska flytande i tal
• Har en mångspråkig bakgrund eller goda språkkunskaper - ett stort plus då våra gäster kommer
från hela världen!
Extra plus (meriterande):
• Tidigare erfarenhet av servering och kassahantering
• Intresse för vin, dryck eller sommelierutbildning
• Kunskap om ansvarsfull alkoholservering (STAD)
• Språkkunskaper i exempelvis engelska, tyska, franska, spanska eller andra språk
• Körkort B
Vi erbjuder:
En trivsam och trygg arbetsmiljö
Ett sammansvetsat team med höga ambitioner och god stämning
Möjlighet till utveckling inom service, dryck och ansvar
Ett arbete med både lokala gäster och internationella besökare
Arbete året runt - både lunch- och kvällspass, helg som vardag
Om anställningen:
Plats: Österlånggatan 5, Gamla stan
Tillträde: Omgående
Anställningstyp: Timanställning eller enligt överenskommelse
Lön: Fast lön enligt avtal eller överenskommelse
Ansökan:Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv till: rekrytering@cafefika.se
Skriv vilken tjänst du söker i ämnesraden. Rekrytering sker löpande - vänta inte!
Vill du vara med och skapa något riktigt trevligt med oss?
Varmt välkommen till Café Fika & Wine - där svensk fika, vin och värme möts. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03
Ange vad du söker för tjänst hos oss
E-post: rekrytering@cafefika.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Café Fika Stockholm AB
(org.nr 559081-1203), http://www.cafefika.se
Österlånggatan 5 (visa karta
)
111 31 STOCKHOLM Arbetsplats
Fika and Wine Jobbnummer
9450033