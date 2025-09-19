Cafebiträde
2025-09-19
Vill du jobba i vårt glada gäng? på Annes konditori i Löddeköpinge Centrum.
Vi söker dig som har erfarenhet av café/konditori eller liknande som trivs i fartfylld miljö.
Du ska vara flexibel, positiv & glad lagspelare.
Vi tror att du är engagerad person med mycket energi och positiv grundinställning som brinner för yrket och för kunder.
Du ska vara noggrann, framåt, samt serviceinriktad & jobba med merförsäljning.
Som engagerad medarbetare så bör man vara van vid högt tempo som kräver att man kan hantera flera saker samtidigt, ex kund flöde och svara i telefon/ta emot beställningar.
I tjänsten ingår det att jobba i butiken med försäljning, att ta emot beställningar, förberedelser av baguetter, sallad, & hantering av livsmedel och bakverk, lokalvård men inte baka.
Kassakrav är meriterande likaså erfarenhet av konditori/café gärna Barista kunskap men inget krav då vi lär upp dig. Behärska svenska språket i tal/ skrift då det är mycket kund kontakt. Eftersom det finns kontanthantering så måste man vara över 18 år.
Tjänsterna är tillsvidare med provanställning.
Du kan arbeta vardagar och lördagar allt från 06.30 till 16.45
Deltid ca 26-29 tim/vecka
Kan bli mer vid semester/ sjukdom, höga arbetstoppar.
Tjänsten ska tillsättas omgående.
Rekryteringen startar omgående så vänta inte med ansökan.
Eftersom kollektivtrafik inte fungerar när man börjar 06.30 på morgonen så B-kort & bil är ett krav om du inte bor i Löddeköpinge med omnejd.
Känner du att du är den vi söker så tveka inte att skicka in din ansökan med ditt CV & personligt brev till anneskonditori@gmail.com
och
berätta varför det är just dig vi söker.
Är inte ansökan komplett så behandlas den inte.
Märk ansökan med "Lödde"
Tar endast emot ansökningar via epost. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: anneskonditori@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""LÖDDE"". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Astrids & Doris Bageri AB
(org.nr 556999-2158)
Barsebäcksvägen 60 (visa karta
)
246 30 LÖDDEKÖPINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9518588