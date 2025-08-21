Caféansvarig på Tegnérs Bageri i Tullinge
Butikssäljarjobb / Botkyrka
2025-08-21
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken och kan inte garantera att vi läser din ansökan om du skickar den på mejl.
Tegnérs Bageri fortsätter växa och nu söker vi en caféansvarig till vår enhet i Tullinge. Vi bygger ut med 50 nya kvadratmeter och flyttar tillbaka produktion av bageri och konditori till Tullinge - en spännande utveckling där du får vara med och driva verksamheten framåt.
RollenSom caféansvarig ser du till att vardagen i caféet fungerar. Fokus ligger på rutiner, service, försäljning, teamet och sortimentet i caféet - både det som serveras över disk och det förpackade. Smörgåsar ligger mer på kallskänkan, men du är med och utvecklar sortimentet tillsammans med verksamhetsansvarig och produktionschefen.
Du leder teamet i vardagen, ser till att det är ordning och reda och skapar en miljö där gästerna alltid möts av kvalitet och en positiv känsla.
Dina uppgifter Leda och delta i det dagliga arbetet i caféet (servering, kassa, disk etc.)
Ansvara för rutiner, öppning, stängning och ordning i lokalen
Planera schema och bemanning efter behov och försäljning
Hålla koll på lager, kylar, monter och beställningar tillsammans med kallskänkan
Vara med och utveckla sortimentet i caféet tillsammans med verksamhetsansvarig och produktionschefen
Driva försäljning, service och en bra arbetsmiljö i teamet
Vi söker dig som Har tidigare erfarenhet från café, bageri/konditori eller restaurang
Har erfarenhet av en ledarroll och trivs i att ta ansvar
Är strukturerad och van att skapa ordning
Har känsla för både försäljning och service
Vi erbjuder En central roll i en verksamhet där café, bageri och konditori möts
Möjlighet att utveckla rutiner och sortiment tillsammans med oss
En arbetsplats där kvalitet, teamkänsla och service står i fokus
Övrigt: Start: Enligt överenskommelse. Anställningsform: Heltid tillsvidare, 6 månaders provanställning. Arbetstider: Främst på dagtid, vardagar. Men helger förekommer. Placering: På Tegnérs Bageri i Tullinge centrum
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxt Botkyrka AB
(org.nr 559158-0732), http://www.tillvaxtbotkyrka.se Arbetsplats
Tillväxt Botkyrka Kontakt
Hampus Löwstedt info@tillvaxtbotkyrka.se Jobbnummer
9469491