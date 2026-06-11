Extrapersonal inför höstterminen sökes till Atea i Växjö!
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Är du student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning och vill arbeta extra? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Maxkompetens söker nu, i samarbete med Atea Logistics i Växjö, engagerade och noggranna produktionsmedarbetare för deltidsarbete måndag-fredag under höst- & vinterperioden 2026/2027.Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Som produktionsmedarbetare hos Atea Logistics arbetar du med hantering av IT-utrustning. Du blir en viktig del i arbetet med att säkerställa att IT-utrustning hanteras korrekt, där datasäkerhet alltid är högsta prioritet.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:
• Avemballering och stöldmärkning av produkter
• Installation och konfigurering av enheter
• Montering av hårdvara, exempelvis skärmskydd på telefoner eller montering av skrivare
• Radering av data på bärbara och stationära datorer
• Blästring och återställning av utrustningProfil
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs i en roll där samarbete är en viktig framgångsfaktor.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har ett strukturerat arbetssätt och god organisationsförmåga
• Är flexibel och trivs i ett högt arbetstempo
• Har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö
• Är initiativtagande och lösningsorienterad
• Har ett intresse av teknik, gärna inom IT
• Behärskar svenska i tal och skrift
Som person är du stabil, driven och har en hög arbetsmoral. Du tar ansvar för ditt arbete, är inte rädd för att hugga i när det behövs och har förmåga att anpassa dig när förutsättningarna förändras.
Tjänsten passar dig som är student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % och vill arbeta extra vid sidan av. Som student är du inskriven vid universitet, högskola eller Komvux, och registreringsintyg från pågående studier krävs vid en eventuell anställning.
Vi ser att du har för avsikt att fortsätta dina studier i minst ett år framåt och har möjlighet att arbeta i snitt 2–3 dagar per vecka. Du behöver kunna vara tillgänglig för arbete med kort varsel vid behov.
B-körkort och tillgång till bil är meriterande då arbetsplatsen är belägen vid flygplatsen i Växjö, men det finns även möjlighet att ta sig dit med kollektivtrafik.
Vi erbjuder dig
Vi sätter oerhört stort värde på dig som medarbetare hos oss på Maxkompetens. Hos oss får du en personlig och prestigelös konsultchef vars främsta uppgift är att du ska trivas på din arbetsplats oavsett om du arbetar en kort period eller flera år som anställd hos oss. Din konsultchef är mån om kontakten med dig och kommer både besöka dig ute hos kundföretaget, men finns också tillgänglig via telefon och för personliga möten på Maxkompetens kontor.
Vi vill inget hellre än att hjälpa dig att utvecklas och lyckas i din jobbkarriär. Samtidigt ger vi dig branschens bästa friskvårdsersättning. Självklart erbjuder vi dig en formell trygghet när det kommer till allt det arbetsrättsliga såsom lön, semester, arbetsmiljö, friskvård, pension och sjukfrånvaro som medföljer stämpeln av att vara ett auktoriserat bemanningsföretag. Hoppas att du vill vara en del av oss!
Övrig information
• Placeringsort: Växjö
• Start: Enligt överenskommelse under höstterminen 2026, tidigast augusti
• Arbetstid: Måndag-fredag 07:00-15:30
• Lön: Enligt kollektivavtal
För den här tjänsten blir du anställd som konsult hos Maxkompetens och arbetar ute hos vår kund Atea Logistics i Växjö.
Urval sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan idag!
Vid frågor kontakta ansvarig konsultchef från Maxkompetens, Lisa Andersson på telefon 073-436 81 02 eller Stella Jauregui på 073-320 56 36.
Ansökningar via e-post mottages ej på grund av GDPR.
Om Maxkompetens
På Maxkompetens matchar vi människor med möjligheter. Vi är en helhetspartner inom rekrytering, bemanning och HR-stöd. Sedan 2003 har vi hjälpt över 26 000 personer att ta nästa steg i arbetslivet – från första jobbet till nästa karriärkliv.
Vi samarbetar årligen med 150st företag över hela Sverige, främst inom industri, Teknik & IT, Lager & Logistik Bygg & Fastighet samt Ekonomi & Finans. Vi är specialister på att hitta rätt kompetens och personlighet till rätt möjlighet.
Maxkompetens har regionkontor i Stockholm, Växjö och Kristianstad och vi är ett auktoriserat rekrytering- och bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.Företaget
Genom att skapa en it-infrastruktur i världsklass är Atea med och lägger grunden till ett smartare och mer innovativt Sverige. Atea är en norsk koncern som har fokus på den skandinaviska och baltiska marknaden bestående av ett säljbolag i respektive land. Totalt har Atea närmare 8 000 medarbetare fördelat på 88 kontor i sju länder (Norge, Sverige, Danmark, Finland samt Estland, Lettland och Litauen). Atea Logistics fungerar som logistikcenter för samtliga länder. Atea Logistics präglas av korta beslutsvägar och en platt organisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Maxkompetens Sverige AB
(org.nr 556647-6957)
Taptogränd 6 (visa karta
)
352 36 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Atea Logistics Kontakt
Lisa Andersson Lisa.Andersson@maxkompetens.se 0734368102 Jobbnummer
9959524