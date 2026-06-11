Processledare till Måltider Borås
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2026-06-11
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Utvecklare av recept och produktionsmetoder inom livsmedelsberedskap
Vill du bidra till att stärka samhällets livsmedelsberedskap och utveckla framtidens måltidslösningar? Område Måltider inom Försörjningsförvaltningen söker en utvecklingsinriktad medarbetare som vill arbeta med receptutveckling och framtagning av effektiva produktionsmetoder för hållbara och långsiktigt robusta måltider.
Anställningen sker inom ett projekt för livsmedelsberedskap, där processledare tillsammans med en kock kommer att arbeta för att stärka regionens beredskap för försörjning av måltider. Projektet kommer att utgå ifrån sjukhusköket i Borås.
I denna roll ansvarar du för att:
Tillsammans med ansvarig kock utveckla recept som kombinerar god smak, näringsmässig kvalitet och lång hållbarhet.
Ta fram och förbättra arbetssätt och produktionsmetoder som stödjer livsmedelsberedskap och säker försörjning.
Genomföra tester, dokumentera resultat och bidra till standardisering och kvalitetssäkring.
Samverka med interna och externa aktörer, inklusive forskning, leverantörer och måltidsorganisationer.
Vi erbjuder:
En möjlighet att bidra till samhällsviktig utveckling.
En kreativ och utvecklingsinriktad arbetsmiljö.
Stort utrymme för idéer, testning och metodutveckling.
Vi söker dig som har:
Relevant utbildning inom kost, livsmedel, gastronomi eller livsmedelsteknik.
Erfarenhet av receptutveckling eller livsmedelsproduktion.
Förmåga att arbeta strukturerat, analysera resultat och driva utvecklingsarbete.
Intresse för livsmedelsberedskap och innovativa lösningar.
Tjänsten är ett tidsbegränsad uppdrag med start 24 augusti tom. 31 december. Publiceringsdatum2026-06-11Så ansöker du
I denna rekryteringsprocess ber vi dig att bifoga CV och besvara några korta frågor kopplade till
tjänsten. Personligt brev efterfrågas inte. Urval kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Vi ser fram emot din ansökan senast 28 juni.
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Brämhultsvägen 53 (visa karta
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501 82 BORÅS Arbetsplats
Försörjningsförvaltningen, Borås Kontakt
Fackförbundet Vision 0734445330 Jobbnummer
9959501