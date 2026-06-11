Köksbiträde dagtid 65% - Bollebygd
Fram Bemanning AB / Restaurangbiträdesjobb / Bollebygd Visa alla restaurangbiträdesjobb i Bollebygd
2026-06-11
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VI SÖKER KÖKSBITRÄDE/DISKARE TILL NYBYGGD LUNCHRESTAURANG I BOLLEBYGD
Söker du ett tryggt och stabilt köksjobb? Inga helger, inga kvällar, inga röda dagar och ingen personalbrist. Välkommen med din ansökan!
Vi har nu en ledig deltidstjänst till ett attraktivt och stabilt dagjobb som viträde på en av våra personalrestauranger. Köket är nybyggt och fräscht och du arbetar tillsammans med en kollega som drivs av att leverera bra service och vällagad mat.
👩🍳 Vi söker dig som har jobbat inom restaurang/storkök. Men erfarenhet är inte allt, har du rätt inställning vill vi gärna träffa dig!
🕐 Tillsvidareanställning 65% (prov 6 mån)
🗓 Arbetstider: Måndag till fredag 07.30-13.20
💳 Månadslön enl överenskommelse
👉 Start i augusti eller tidigare vid möjlighet
FRAM BEMANNING
På FRAM är vi helt övertygande om att restaurang är ett av världens roligaste jobb. Energin, kollegorna, de glada gästerna och att få jobba med mat och dryck tycker vi slår slöa kontorsarbeten och gråa administrativa jobb i alla avseenden. Att räkna ner tiden tills vi slutar är det få Frammare som känner igen sig i.
Vi är ett personligt bemanningsföretag som arbetar med hotell- och restaurangbranschen och ser på företag och personal lite annorlunda. Vi älskar våra medarbetare och brinner för restaurangbranschen.
Självklart medlemmar i Visita och anslutna till HRF:s kollektivavtal.
ANSÖKAN
Lön: Månadslön enl överenskommelse Ort: Bollebygd Ansökan: Svara på frågorna, bifoga CV och bild på dig i ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7893364-2048410". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fram Bemanning AB
(org.nr 559033-8579), https://work.frambemanning.se
Slakthusgatan 6 (visa karta
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415 02 GÖTEBORG Arbetsplats
Fram Bemanning Jobbnummer
9959505