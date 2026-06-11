Utredningsingenjör inom nätutveckling
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2026-06-11
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Bakom en vanlig vardag finns ett elnät som ständigt utvecklas. Nu söker vi en utredningsingenjör som vill vara med och säkra att det klarar morgondagens Växjö.
Växjö Energi, som är en del av Växjö kommun, erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, fjärrvärme och fjärrkyla. Genom dotterbolaget Wexnet erbjuder vi även bredband på flera orter i Kronobergs län. Hos oss blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens energisystem. Med stort engagemang och starkt miljöfokus skapar vi prisvärda och samhällsnyttiga tjänster som gör vardagen enklare för våra kunder – idag och i framtiden.
Vi tror på att en arbetsplats med jämställdhet och mångfald utvecklar oss och vår verksamhet. Vi månar om våra medarbetare och jobbar för en god balans mellan arbete, familj och fritid.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Är du en lagspelare som trivs där ekonomi möter teknik? Då kan rollen som utredningsingenjör i vår grupp för nätutveckling på Växjö Energi Elnät vara något för dig.
Du ingår i ett engagerat team som arbetar med strategiska och affärsmässiga frågor kopplade till Växjö Energis elnät. I Växjö pågår en spännande stadsutveckling med nya etableringar och ökade krav på kapacitet och flexibilitet.
Gruppen ansvarar för beställning och projektledning av större elnätsprojekt, stora kundanslutningar, nätanalys, intäktsreglering och tariffer samt omvärldsbevakning. En viktig del av uppdraget är att utreda hur elnätet ska kunna ta emot nya aktörer både de som vill ansluta sig för att producera el och de som behöver mer kapacitet.
Vi söker nu en kollega som kan arbeta som beställare av elnätsprojekt och projektleda större och komplexa ombyggnader. Det är en bred roll med goda möjligheter till specialisering över tid.Kvalifikationer
Du har en ingenjörsexamen inom elkraft eller likvärdig utbildning och några års yrkeserfarenhet från energibranschen. Kunskap om elnät, exempelvis större anslutningar, fördelningsstationer eller nätstationer, är meriterande, liksom erfarenhet från konsultbranschen med liknande arbetsuppgifter.
Du är lika intresserad av det tekniska som det affärsmässiga och har förmåga att analysera och dra slutsatser. Du förhandlar gärna med leverantörer och konsulter, ser möjligheterna med digitalisering och tar egna initiativ. Analytisk, uthållig och noggrann det är egenskaper som passar väl i en roll där projekten och investeringarna ska hålla i många år framåt.
Körkort för bil krävs, liksom goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. På grund av verksamhetens natur kan en säkerhetsprövning komma att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
Därför ska du välja oss
Hos oss på Växjö Energi får du vara delaktig i spännande projekt för framtiden. Det handlar om förnybar energi, smart teknik och energieffektiva lösningar för både hushåll och företag, och tillsammans arbetar vi för en vanlig vardag och en annorlunda, mer hållbar framtid.
Du jobbar i en organisation med hög kompetens, starkt samarbete och en kultur där du får ansvar och möjlighet att påverka. Här finns utrymme att växa i din roll och arbeta långsiktigt med spännande projekt med samhällsnytta.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi tillämpar löpande urval, så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VEAB 13/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Energi Aktiebolag
(org.nr 556187-5203), https://www.veab.se/om-oss/jobba-hos-oss/
Kvarnvägen 35 (visa karta
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352 41 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö Kommun, Veab Kontakt
Affärsområdeschef Elnät
Paul Roos paul.roos@veab.se 0470-77 52 04 Jobbnummer
9959509