Lärare i matematik och NO åk 4-6 till Järla skola, Nacka kommun
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2026-06-11
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Är du en inspirerande pedagog som vill arbeta som lärare på en trivsam och välfungerande F-6 skola med ett kompetent, stöttande och hjälpsamt arbetsklimat? Vill du utveckla vår verksamhet tillsammans med trevliga, kreativa, kompetenta och erfarna kollegor? Sök då rollen som lärare i matematik och NO årskurs 4-6 på Järla skola redan idag!
Ditt uppdrag
Vi söker dig som har behörighet och erfarenhet att undervisa i matematik och NO för årskurserna 4-6. Ytterligare behörighet i ett eller flera undervisningsämnen är meriterande. Du är ansvarig för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i dina ämnen utifrån läroplanen. Du anpassar undervisningen utifrån elevernas behov, intressen och förutsättningar samt arbetar utifrån ledning och stimulans i klassrummet. Du följer upp, bedömer och dokumenterar elevers kunskapsutveckling. Att skapa studiero och trygghet är en självklar del av uppdraget.
I uppdraget ingår mentorskap och du ansvarar för att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är delaktig i ämnesgrupper och ingår i ett arbetslag för mellanstadiet bestående av lärare och resurspersonal. Ni samarbetar gällande elever, planering, bedömning, pedagogiskt utvecklingsarbete och systematiskt kvalitetsarbete. Det finns utrymme att påverka och utveckla undervisningen utifrån intresse, kunskap och erfarenhet.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
lärarlegitimation med ämnesbehörighet för årskurs 4-6 i matematik och NO
minst tre års erfarenhet av att arbeta som lärare på mellanstadiet
god digital kompetens med vana av att arbeta med digitala pedagogiska verktyg
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
lärarlegitimation med ämnesbehörighet för årskurs 4-6 i ett eller flera andra undervisningsämnen
erfarenhet av mentorskap
erfarenhet av att arbeta med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd
Är det är du?
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du är en engagerad och kreativ person med förmågan att se vad som gör undervisningen både genomtänkt, inspirerande och intressant. Du har god pedagogisk insikt och förmåga att anpassa undervisningen efter elevernas olika behov och förutsättningar. Du planerar, genomför och följer upp dina arbetsuppgifter och din undervisning på ett strukturerat och tydligt sätt, både på kort och lång sikt. Vi ser att du har en vilja och förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med både elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är en trygg, lugn och stabil person som klarar av att hantera stress och förändringar med flexibilitet och bibehållet lugn. Du har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och utifrån verksamhetens och elevernas behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Järla skola är en F-6 skola med cirka 730 elever som ligger i centrala Nacka med goda kommunikationer. Nacka Musikklasser finns även för årskurs 4-6. Vi arbetar aktivt med att skapa en kunskaps- och trygghetsmässig helhet från förskoleklass till årskurs 6. Vi får höga resultat på upplevd trygghet från såväl elever som vårdnadshavare. Vi är stolta över vår utbyggda och aktiva ute- och rastverksamhet. Det är två rastansvariga som arbetar med och driver detta på heltid.
Som lärare hos oss får du arbeta med trevliga, kreativ, kompetenta, välutbildade och erfarna kollegor. Vi stöttar och hjälper varandra samt tror på kollegialt lärande och pedagogisk utveckling. Vi erbjuder ett fint arbetsklimat på en trivsam och välfungerande skola. Läs mer om oss här.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag och en mångsidig intern stödfunktion. I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan!
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande rektor Ann-Christin Mouantri på 070-431 97 92 och ann-christin.mouantri@nacka.se
.
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2026-06-24!
Utdrag ur Polisens belastningsregister för skola och förskola krävs i samband med anställning. Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. Länk här.
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida här
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
)
131 40 NACKA Arbetsplats
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Järla skola Kontakt
Kommunal Pyret Due Hedlund (ordförande) pyret.due-hedlund@nacka.se Jobbnummer
9959515