Innesälj & administratör
Anno 1953 AB / Inköpar- och marknadsjobb / Tomelilla Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Tomelilla
2026-06-11
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Österlenbryggarna är ett lokalt bryggeri på Österlen. Kontor och lager finns i Tomelilla medan bryggningen sker i Brösarp. Bolaget är inne i en expansiv fas och behöver förstärka organisationen.
Vi söker en person som tillfälligt ska förstärka bolagets försäljning och ekonomiavdelning som idag består av två personer. I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
Innesälj: Ringa befintliga kunder för att ta upp ordrar.
Löpande arbete i bolagets ekonomisystem (Fortnox).
Hjälpa till med implementationen av ett nytt försäljnings- och lagersystem (Extend).
Övrig administration.
Lämplig bakgrund kan vara en innesäljare, administratör eller ekonom på mindre företag som är van att hjälpa till lite där det behövs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
E-post: info@osterlenbryggarna.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Anno 1953 AB
(org.nr 559113-1163)
Simrishamnsvägen 44 (visa karta
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273 36 TOMELILLA Jobbnummer
9959507